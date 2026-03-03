Las fotos del traslado de Nahuel Gallo a la Argentina, con cambio de vestuario incluido

El cabo primero Nahuel Gallo, de 33 años, regresó a la Argentina en la madrugada del 2 de marzo de 2026 tras 448 días detenido en Venezuela. Liberado el domingo por el régimen de Nicolás Maduro, arribó al aeropuerto de Ezeiza a las 4:45 en un avión privado Bombardier Learjet 60 fletado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con vínculos al dirigente Claudio "Chiqui" Tapia y gestiones paralelas al Gobierno nacional.

Durante el vuelo, Gallo subió y viajó vestido de civil, relajado: se lo vio posando con un mate en la mano y luciendo la camiseta de la Selección Argentina, en imágenes difundidas que mostraban su alivio y conexión con el país tras el largo cautiverio en la cárcel de El Rodeo 1.

Sin embargo, para el momento del descenso y el recibimiento oficial, el protocolo cambió. Fuentes y posteos en redes indican que le llevaron el uniforme de cabo de Gendarmería directamente al avión, y no se le permitió bajar hasta ponérselo. Así, emergió en la pista vestido con el uniforme reglamentario de fajina, visiblemente cansado pero erguido, en medio de un fuerte operativo de seguridad y un cordón de honor de la fuerza.

Fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Víctor (de tres años), con quienes protagonizó un emotivo reencuentro: abrazos intensos en plena pista que capturaron la emoción del fin de una pesadilla. También estuvieron presentes la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil y la senadora (y exministra de Seguridad) Patricia Bullrich, figura clave en las gestiones y presiones públicas por su liberación desde el inicio del caso.

Las fotos del momento —difundidas por el Ministerio de Seguridad, Bullrich en sus redes y medios— lo muestran descendiendo del avión en uniforme, escoltado, y posando o interactuando en ese atuendo oficial junto a Bullrich y autoridades. El cambio de vestuario subraya el carácter simbólico e institucional del regreso: de civil en el trayecto (con guiños al fútbol y la argentinidad), pero de gendarme para la foto protocolar y el saludo a la Fuerza y al país.

Posteriormente, Gallo fue trasladado al Edificio Centinela de Gendarmería en Retiro para chequeos médicos exhaustivos (incluyendo tomografías y evaluaciones psicológicas), y se espera que el presidente Javier Milei lo reciba pronto para entregarle una condecoración por su resistencia durante la detención.

El episodio generó repercusiones: el Gobierno admitió no haber participado directamente en la negociación final (vía AFA y fútbol), y hubo cruces por los vínculos del vuelo con dirigentes vinculados al chavismo.

por R.N.