Jorge Rial contra el canciller Pablo Quirno: "Se le escapó la tortuga"

El periodista Jorge Rial volvió a meterse de lleno en la discusión política y esta vez apuntó contra el canciller Pablo Quirno, tras sus declaraciones sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el caso del gendarme Nahuel Gallo.

La polémica se desató luego de que Quirno cuestionara públicamente a la AFA por, según él, no haber realizado un minuto de silencio por Nahuel Gallo, en declaraciones que generaron fuerte repercusión política y mediática.

Rial recogió esos dichos y respondió con dureza a través de su cuenta en la red social X. “El canciller, al que se le escapó la tortuga, dice que @afa nunca hizo un minuto de silencio por Nahuel Gallo. Eso es habitual cuando alguien se muere. Y el gendarme solo estaba en esas condiciones para el régimen de Milei. Había que hacer un minuto de silencio por el puesto de @pabloquirno”, escribió el conductor, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La expresión “se le escapó la tortuga” fue interpretada como una crítica directa a la información brindada por el funcionario y a la oportunidad de sus declaraciones. Rial cuestionó, además, el encuadre político del caso y deslizó que la situación del gendarme estuvo vinculada al contexto del actual Gobierno.

El cruce se produjo en un clima ya cargado por la discusión en torno al rol de la AFA y las derivaciones políticas del episodio. Desde el oficialismo sostienen que hubo gestos que no estuvieron a la altura de las circunstancias, mientras que sectores críticos acusan al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para lograr la liberación del gendarme.