Las postales de ensueño que comparte Juliana Awada después de separarse de Macri

La ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada se confirmó en los primeros días de enero de 2026, luego de más de 15 años de matrimonio y una hija en común, Antonia, lo que convirtió al anuncio en uno de los hechos más comentados de comienzos de año en el país. La noticia incluyó confirmaciones de que la separación se había decidido “de común acuerdo y antes de las fiestas de fin de año”, aunque ambos celebraron juntos la Navidad y Año Nuevo en familia.

La información se conoció en primera instancia cuando Juliana Awada publicó un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que están “cerrando una etapa importante de nuestra vida” y que atraviesan un proceso que requiere “tiempo, silencio y cuidado”, invitando a respetar la intimidad de ese momento. La ruptura no fue anunciada con un comunicado conjunto, sino con la voz de Awada y con gestos públicos que, aunque mesurados, marcaron el fin de una de las parejas más visibles de la política argentina reciente.

En ese aspecto, la ex primera dama sigue utilizando las redes sociales, en particular Instagram, para dar a conocer con imágenes sus días y sus fin de semanas. Este último domingo, la empresaria subió varias postales en su stories, dando a conocer el día a día de su nueva soltería. Según fuentes, las fotos son de una quinta de amigos de Awada, que en la cotidianéidad se encuentra establecida en la residencia de madre.

Según reconstrucciones periodísticas, la separación no fue una decisión repentina sino el resultado de un desgaste prolongado en la relación, con señales de distanciamiento que ya se habían percibido a lo largo de 2025. Fuentes cercanas a la expareja indicaron que ambos dialogaron durante casi un año antes de formalizar la decisión y que eligieron hacerlo público recién concluido el período festivo para proteger la convivencia familiar y brindar un cierre ordenado al vínculo.

La confirmación de la separación abrió inmediatamente un abanico de versiones y especulaciones en los medios sobre las razones y las nuevas vidas de cada uno. En programas de espectáculos se hablaron de terceros en discordia, con nombres que circularon en redes y en el ambiente mediático como posibles “nuevos intereses afectivos” de Macri, aunque muchas de esas versiones fueron rápidamente desmentidas o tratadas como rumores sin fuentes oficiales que las respalden.

Entre los rumores más comentados en las últimas semanas estuvo el de que el expresidente habría intentado víncúlarse sentimentalmente con figuras del ambiente artístico luego de la separación, como Juana Viale, Graciela Alfano o Guillermina Valdés. Pero, pese a la intensa cobertura mediática y la proliferación de rumores, en gran parte desmentidos, tanto Macri como Awada han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su vida personal tras la ruptura, concentrándose en su familia y en sus actividades profesionales.

Lo que sí quedó claro es que la separación fue noticia por su impacto en la escena social y política, dejando abierto el terreno a especulaciones sobre futuros vínculos afectivos de ambos protagonistas, que todavía no han sido confirmados públicamente por los protagonistas de esta historia.