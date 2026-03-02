Jorge Rial sobre los funcionarios de Milei al frente de las reformas: "Tren fantasma"

En redes sociales, la cuenta perteneciente al bloque de Diputados de La Libertad Avanza compartió un spot para reafirmar el compromiso en las nuevas propuestas que el oficialismo presentara en la Cámara baja. En X, con el mensaje de "el equipo que armaron Javier Milei y la Presidente de nuestro partido Karina Milei ya está listo para el periodo más reformista de la historia", distintos legisladores libertarios, frente a cámara, anticiparon los próximos proyectos que se vienen.

Desde Karen Reichardt hasta Gabriel Bornoroni, pasando por Hernán Urien y Johana Longo, entre otros, decidieron hacer un video en respaldo a la administración presidencial. Por supuesto, en el universo digital este editado de casi un minuto no fue desapercibido por los medios y el periodismo. Jorge Rial, uno de los periodistas más critico contra el oficialismo, decidió compartir el reel y mensajeó: "Tren fantasma".

La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei fue recibida por el oficialismo como un gran triunfo político y parlamentario que consolidó la influencia de su bancada y la de sus aliados en el Congreso tras la victoria electoral legislativa del año pasado, al obtener 135 votos a favor y 115 en contra en la Cámara baja para otorgar media sanción al proyecto antes de girarlo al Senado. Finalmente, en la Cámara alta, el proyecto de ley fue aprobado y se transformó en el puntapié para una agenda legislativa ambiciosa planteada por el Ejecutivo para este año.

En la apertura del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, el propio Milei delineó esa agenda futura señalando que cada ministerio “ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales” que planea presentar a lo largo del año, con el objetivo de transformar aspectos “institucionales” de la Argentina y reducir el tamaño del Estado. La mirada oficial apunta a un ritmo intenso de proyectos para los próximos meses, con el discurso presidencial marcando las prioridades de un calendario legislativo que buscará aprovechar el impulso político.

Según adelantó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno tiene en análisis unos 50 proyectos de ley que planea enviar al Congreso tras este inicio de sesiones, lo que anticipa una agenda parlamentaria muy activa y alineada con el plan de reformas económicas, sociales y regulatorias del Ejecutivo. Ese paquete incluye iniciativas que buscan continuar la transformación normativa en diferentes sectores, como educación, justicia, sistema electoral y defensa, según declaraciones del mandatario libertario en la apertura legislativa.

Entre las reformas que Milei y su equipo han citado como parte de sus objetivos para 2026 se encuentran reducciones de impuestos, una reforma al sistema electoral y cambios al código penal, iniciativas que fueron explicitadas en un reporte internacional sobre el plan del gobierno, y que reflejan el impulso a una agenda marcada por profundas transformaciones estructurales. Además de iniciativas económicas y regulatorias, fuentes oficiales afirman que el Ejecutivo también trabaja en proyectos vinculados con la educación —con propuestas para modificar niveles inicial y primario— y en fortalecimiento de fuerzas de seguridad y defensa, como parte de una visión legislativa integral para 2026.

La reforma laboral obtenida por el gobierno nacional no solo fue significativa por sus contenidos, sino también por lo que representó para el oficialismo en términos de capacidad de negociación política y manejo de alianzas en el Congreso. Ese triunfo, logrado en medio de protestas sindicales, debates vigorosos y un paro nacional, se traduce ahora en una base para avanzar con otras propuestas que el Ejecutivo considera esenciales. Con este nuevo escenario, la agenda oficialista apunta a mantener el impulso reformista y a expandirlo para consolidar un modelo de país que Javier Milei anunció desde su asunción a la presidencia.