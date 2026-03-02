El empujón de Victoria Villarruel a Karina Milei en la apertura de sesiones del Congreso

En la noche de este domingo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, un episodio sorprendente fue captado por las cámaras antes incluso de que comenzara el discurso del presidente Javier Milei. En el ingreso al Palacio Legislativo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, protagonizaron un breve contacto físico, una especie de empujón.

Las imágenes, viralizadas en redes sociales y registradas por varios medios, muestran a Villarruel adelante en el pasillo protocolar y a Karina Milei desplazándose a su lado. En un momento, la titular del Senado aplicó un leve impulso con el hombro para asegurar su posición, gesto que fue leído como una manifestación no verbal de la tensión existente en los sectores más cercanos al presidente.

El cruce tuvo lugar mientras la comitiva presidencial avanzaba hacia el recinto para presenciar el discurso de Milei ante diputados y senadores. El contacto físico fue fugaz, pero llamó la atención en un contexto ya marcado por distanciamientos entre el presidente y su vicepresidenta.

Además del episodio entre Villarruel y Karina Milei, las imágenes de la ceremonia oficial reflejaron otras señales de frialdad en la relación institucional: la transmisión en cadena nacional pasó por alto el saludo entre la vicepresidenta y el Presidente, y la colocación de las cámaras cortó el plano de Villarruel durante gran parte del acto.

Si bien oficialmente la apertura de sesiones se centró en el mensaje político y las reformas que el Ejecutivo busca impulsar, la escena previa dejó un sello propio: un gesto mínimo que, en la actual interna del oficialismo, pareció condensar tensiones más profundas entre los altos mandos del Gobierno.