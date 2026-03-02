Encuesta en redes: el discurso de Milei y cómo lo vieron los tuiteros

El discurso de apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei no solo volvió a poner al Congreso en el centro de la escena política. También convirtió a las redes sociales en un campo de batalla en tiempo real. El análisis digital elaborado por el consultor Daniel Vico ofrece una radiografía precisa de cómo se reflejó ese mensaje en el ecosistema online.

El dato más contundente es el volumen: más de 380 mil menciones, más de 2 millones de interacciones y más de 50 millones de vistas en torno al discurso. La conversación se estructuró a partir de 26 mil posteos originales que luego se amplificaron mediante citas, respuestas y retuits. Es decir, no fue un fenómeno espontáneo disperso, sino una dinámica de alta densidad y fuerte capacidad de réplica.

Hay un segundo dato clave: 7 de cada 10 menciones fueron retuits. Esto sugiere que la discusión estuvo menos marcada por la producción de ideas nuevas y más por la amplificación de mensajes ya instalados. En ese terreno, las “cuentas faro” del oficialismo jugaron un papel central: tras un comienzo digital adverso, lograron ordenar la conversación y revertir la narrativa inicial. El oficialismo terminó predominando en el balance general, aunque sin un margen amplio.

El sentiment digital arrojó un 54% de menciones positivas hacia el discurso. No es una cifra aplastante, pero sí suficiente para mostrar que el oficialismo logró capitalizar el evento. Los apoyos se concentraron en las críticas de Milei al kirchnerismo, mientras que la oposición focalizó sus cuestionamientos en las formas del discurso. La grieta volvió a reproducirse con nitidez: contenido versus estilo, épica versus institucionalidad.

El pico de conversación se registró alrededor de las 22 horas, con más de 110 mil menciones en apenas 60 minutos. El horario no es menor: Milei eligió el prime time y las redes funcionaron como una segunda pantalla sincronizada con la transmisión oficial. En paralelo, las búsquedas en Google sobre el Presidente crecieron más de 900% al comenzar la cadena nacional. La centralidad mediática se tradujo en centralidad digital.

En términos demográficos, más de 115 mil cuentas participaron de la conversación; el 57% fueron hombres y uno de cada dos usuarios tenía entre 25 y 34 años. Se trata de un público joven-adulto, mayoritariamente masculino, que coincide con el núcleo duro que Milei consolidó desde la campaña. La conversación estuvo marcada por una fuerte impronta identitaria y por la reiteración de consignas asociadas al oficialismo.

La escena parlamentaria fue convertida en contenido fragmentable: memes, recortes de frases, imágenes de palcos y reacciones de legisladores circularon en tiempo real. La política ya no se consume como un bloque narrativo continuo, sino como una sucesión de clips diseñados para viralizarse.

El balance final es claro: el oficialismo logró predominar en la conversación digital, ordenar su tropa y sostener una mayoría positiva ajustada. Sin embargo, la magnitud de la interacción no debe confundirse con consenso social. Las redes reflejan intensidad, no necesariamente amplitud. Milei volvió a demostrar que entiende el lenguaje del ecosistema digital y que su liderazgo se potencia en la lógica de la confrontación y la viralización. El desafío, hacia adelante, será traducir ese dominio narrativo en gobernabilidad sostenida fuera del timeline.