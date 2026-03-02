Lilita Carrió con Joni Viale: "Yo a tu papá no lo quise nunca"

Este jueves, en pleno vivo de TN, Elisa "Lilita" Carrió decidió no andar con rodeos y le tiró con todo a Jonatan Viale. El momento más viral –y el que dejó a medio país hablando– fue cuando la referente de la Coalición Cívica sacó a relucir la histórica mala sangre con el padre del conductor: Mauro Viale.

Todo empezó con una advertencia que Carrió le hizo al aire: "Todo el mundo me dijo: '¿Cómo vas a ir con Jonatan?'". Viale, intrigado, le preguntó por qué. Y Lilita, sin anestesia, soltó la primera bomba: "Porque parece que vos sos amigo de Milei. Sos amigo, pero no importa, porque podés ser amigo".

Jonatan intentó desmarcarse con una sonrisa nerviosa: "Vos sabés que no". Pero Carrió insistió, juguetona pero filosa: "Sí, sos amigo. Pero no importa, puede ser amigo". .

Recordando viejos tiempos, Lilita trajo a colación al patriarca de la familia Viale: "A mí no me gustaba tu papá, ¿te acordás?". Jonatan, reconociendo la tensión histórica entre ambos, respondió con humor negro: "Sí, te mataba".

Carrió no dejó pasar la chance y cerró el círculo con una frase que ya es tendencia en redes: "Sí, yo no lo quise nunca".

El estudio quedó en silencio. Viale, visiblemente incómodo, decidió cortar el bloque de forma intempestiva para evitar que la cosa escalara más. Fue un cierre abrupto, casi como si quisiera escapar de la sinceridad brutal de Lilita.

El cruce no fue solo personal: la entrevista tocó temas políticos de fondo.

Carrió aprovechó para marcar distancia con el gobierno de Javier Milei (a quien dijo conocer "desde que tiene 14 años") y dejó en claro que no compra la cercanía que muchos ven entre el periodista y el Presidente. Pero el momento que todos repiten en los portales es ese dardo directo al legado familiar: la antipatía de años entre Lilita y Mauro Viale, que quedó expuesta sin filtros frente a su hijo.