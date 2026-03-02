El curioso video del Gordo Dan con Santiago Caputo en la Cámara de Diputados

La apertura de sesiones ordinarias de ayer, domingo 1 de marzo de 2026, dejó una imagen que no salió por la transmisión oficial pero que inundó las redes sociales en pocos minutos. Se trata de un video filmado con celular desde las bancas de la oposición, apuntando hacia la planta alta del Congreso. Allí, en un lugar de privilegio, se encontraban los dos pilares de la comunicación libertaria: Santiago Caputo y Daniel “Gordo Dan” Parisini.

El video captura el momento exacto de mayor tensión en el recinto, cuando Javier Milei decidió abandonar el libreto para confrontar directamente a los diputados del Frente de Izquierda. En medio de los abucheos de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el Presidente lanzó su frase más filosa para minimizar el peso de la protesta: “Ustedes no son más que el cinco por ciento”.

Fue en ese preciso instante donde la cámara que filmaba desde abajo registró la reacción en el palco. Mientras Santiago Caputo observaba la escena con las manos en los bolsillos y su habitual perfil bajo, el Gordo Dan no ocultó su entusiasmo. Parado justo al lado del asesor presidencial, el influencer y médico comenzó a realizar gestos burlones dirigidos a los legisladores que lo grababan. Con sonrisas y movimientos de manos, Parisini celebró el dardo electoral del Presidente como si estuviera en medio de un streaming.

La secuencia es reveladora por la sintonía entre el atril y el palco oficial. Mientras Milei fustigaba a la “Chilindrina trotska” desde el estrado, su equipo de comunicación validaba la humillación en vivo con una gestualidad que rompió cualquier protocolo parlamentario. Para los diputados opositores que registraron las imágenes, el video es la prueba de una “infantilización” de las instituciones; para el entorno de La Libertad Avanza, es la confirmación de que la batalla cultural se libra en todos los frentes.

por R.N.