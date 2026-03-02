Discurso de Milei: las palabras que más veces pronunció

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en 2026, Javier Milei pronunció un discurso cargado de referencias al pasado reciente de la Argentina, con fuertes críticas a la “casta política” y un énfasis en las reformas implementadas. Según un recuento detallado del discurso completo, los términos más frecuentes revelan una narrativa centrada en la transformación institucional y económica.

La palabra “Estado” fue la más usada, con 33 menciones, principalmente en críticas al “Estado presente” como fallido, junto con promesas de achicamiento y rediseño. Le siguieron “país” y “política”, ambas con 29 apariciones: la primera en diagnósticos dramáticos del presente y visiones de renacimiento nacional, y la segunda en ataques a la “casta corrupta”, con opositores tildados de “ladrones” y “golpistas”. “Argentinos” apareció 28 veces, en llamados a la voluntad popular y defensa de los ciudadanos de bien, mientras que “Argentina” se repitió 25 veces, en referencias históricas y promesas de grandeza futura.

Otras palabras destacadas incluyen “historia” con 21 menciones, en comparaciones con crisis pasadas como el Rodrigazo o la hiperinflación; “ley” también con 21, referida a reformas aprobadas como la de inocencia fiscal y modernización laboral; y “economía” con otras 21, enfocada en estabilización fiscal, fin del déficit y acuerdos comerciales. “Trabajo” surgió 18 veces, en críticas a la informalidad y defensa de la flexibilización, y “poder” cerró la lista con 17 apariciones, en cuestionamientos al abuso del poder previo y devolución al pueblo.

Este patrón de repeticiones subraya el antagonismo hacia el modelo anterior, con frases recurrentes como “manga de ladrones” o “Estado fallido”, que refuerzan un tono confrontacional. Por ejemplo, Milei repitió acusaciones directas contra opositores, vinculándolos a corrupción y fracasos históricos.

Sin embargo, no todo fue confrontación. El Presidente destacó logros como la eliminación del déficit fiscal y acuerdos comerciales con la UE y EE.UU., aunque algunos datos fueron cuestionados en chequeos en vivo. Por instancia, su afirmación de reducir la pobreza del 57% al 30% fue calificada como engañosa, mientras que la baja en homicidios (17%) se consideró exagerada. En cambio, verificaciones confirmaron verdades como la informalidad laboral previa (mitad de los trabajadores) y las ganancias de Aerolíneas Argentinas.

En suma, las palabras más pronunciadas no solo marcan el tono beligerante de Milei, sino que encapsulan su filosofía: moral como política de Estado, eficiencia económica y rechazo al utilitarismo político. Este análisis, inspirado en coberturas especializadas, muestra cómo el lenguaje presidencial moldea el debate público en un año clave para reformas pendientes.