Uno por uno: quién es quién en el clan Mahiques

El clan Mahiques, oriundo de Mercedes (provincia de Buenos Aires), representa una de las familias más influyentes del Poder Judicial argentino, con una trayectoria marcada por cargos clave en tribunales federales, fiscalías y roles políticos. Oriundos de una zona con fuerte tradición judicial, han acumulado poder en causas sensibles, vínculos con el macrismo y, más recientemente, conexiones con el gobierno de Javier Milei. El apellido genera controversias por acusaciones de concentración de poder, lawfare y lazos extrajudiciales, como con la AFA.

Carlos Alberto "Coco" Mahiques, el patriarca de 74 años, es juez vocal de la Cámara Federal de Casación Penal (Sala III), el tribunal penal más alto antes de la Corte Suprema. Con más de 50 años en el fuero penal, llegó a Casación en 2017 por traslado durante el gobierno de Mauricio Macri (sin concurso pleno), tras ser juez en la Casación porteña y ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal (2015-2016). Ha intervenido en fallos de alto impacto, como la clasificación del atentado a la AMIA como crimen de lesa humanidad o confirmaciones de condenas por delitos de lesa humanidad en la ESMA. Recientemente, el presidente Milei impulsó su renovación por cinco años más al cumplir 75 en noviembre (requiere acuerdo senatorial excepcional). Ha sido centro de polémicas por supuestos festejos en quintas vinculadas a la AFA (como la de Pablo Toviggino) y renunció a subrogar en salas sensibles para evitar conflictos.

Sus hijos completan el cuadro familiar en el ámbito judicial y político. Juan Bautista Mahiques, el mayor, abogado egresado de la UBA, fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial durante el macrismo (bajo Germán Garavano), representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y, desde 2019, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires (designado por Horacio Rodríguez Larreta). Presidió la Asociación Internacional de Fiscales y tuvo roles en la órbita del fútbol, como vicerrector de la Universidad de la AFA. Acusado por Cristina Kirchner de presionar jueces en causas contra ella, hoy es el flamante ministro de Justicia de la Nación tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, impulsado por sectores cercanos a los Menem y Karina Milei en la interna libertaria.

Ignacio Mahiques, el menor, es fiscal de instrucción N° 35 en la Ciudad de Buenos Aires desde 2015. Actuó como adjunto de Gerardo Pollicita en causas emblemáticas contra el kirchnerismo, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces, lo que lo convirtió en uno de los más señalados por CFK. Su rol en la persecución penal lo posicionó como figura clave en el denominado "lawfare", aunque ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años comparado con su hermano y padre.

Este núcleo familiar, a menudo calificado como "clan judicial", ilustra la intersección entre Justicia, política y poder en Argentina, con un peso que trasciende generaciones y genera tanto adhesiones como críticas por posible nepotismo e influencia en el sistema.