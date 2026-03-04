Quién es Juan Mahiques, el nuevo ministro de Justicia de Milei

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", posteó el presidente Javier Milei en su cuenta personal. El mandatario anunció la despedida de Mariano Cuneo Libarona de la cartera de Justicia y la llegada de Juan Bautista Mahiques para sucederlo.

Mahiques fue confirmado este 4 de marzo como nuevo ministro de Justicia de la Nación Argentina,en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La decisión fue oficializada por el propio Milei en redes sociales y en Casa Rosada, apuntando a “continuar con la agenda institucional” del Gobierno. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y con una maestría en Administración de Justicia, viene construyendo su carrera en el vínculo íntimo entre política y Poder Judicial.

Desde 2019 es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que lo catapultó como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales, un organismo global que agrupa a procuradores de más de 170 países.Su perfil, sin embargo, no escapa a tensiones y controversias. Aunque no es un referente ideológico del libertarianismo como algunos ministros del actual gabinete, su llegada a Justicia se interpreta como un gesto para reforzar el control sobre el sistema judicial.

El flamante ministro es percibido como un integrante con experiencia y redes en el entramado político-judicial tradicional, lo que facilita su encaje con la agenda reformista del Ejecutivo. Su designación también fue analizada como un intento de mantener control gubernamental, en particular con sectores vinculados con Karina Milei y los primos Eduardo Lule Menem y Martín Menem,llevando a cabo presiones internas a la influencia de Santiago Caputo dentro de la coalición gobernante. Un nuevo frente que se abre a disputas por el control de causas judiciales sensibles y reformas institucionales en curso.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. En el mundo tribunalicio describen a Mahiques como un dirigente con interlocución aceitada en Comodoro Py, donde confluyen jueces y fiscales federales. En off, distintos actores lo asocian con una buena relación con sectores vinculados a Daniel Angelici, histórico operador judicial del macrismo.

Su nombre también aparece mencionado en un contexto especialmente sensible. El conflicto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las investigaciones por presunta corrupción que rodean a una propiedad atribuida a Pablo Toviggino sumaron tensión en los tribunales federales.Algunas versiones señalan la presencia del fiscal en la quinta de Toviggino, la misma investigada por la Justicia por presunto caso de lavado de activos. Fue allí donde el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, festejó su cumpleaños.

También, en contraste con su perfil técnico, las vinculaciones familiares y personales de Mahiques han sido objeto de escrutinio. Perteneciente a una “familia judicial” con peso dentro del Poder Judicial, su padre, Carlos “Coco” Mahiques, es un juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuyo pliego de renovación generó polémica en el Senado. Sus hermanos también ocupan posiciones de influencia: Ignacio Mahiques es fiscal porteño con participación en causas de alto perfil, e Esteban Mahiques se desempeña en la Cancillería y llegó a integrar el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Esas conexiones con la AFA alimentaron cuestionamientos sobre la independencia de su actuación y la permeabilidad de los vínculos personales con decisiones institucionales sensibles. Aunque no existen pruebas judiciales directas que liguen a Juan Bautista con prácticas ilícitas, el contexto familiar y su proximidad a dirigentes deportivos bajo investigación forman parte del debate público en torno a su figura.Con la interna abierta en el oficialismo y el tablero judicial en ebullición, el futuro del Ministerio de Justicia se convirtió en una pieza clave.