Milei difundió un video con IA donde Trump hace “desaparecer” a Maduro y Jamenei

El presidente Javier Milei publicó en su cuenta de Instagram un video generado con inteligencia artificial que rápidamente se viralizó en las redes y generó amplio debate. En la pieza, Donald Trump aparece realizando un truco de magia: cubre con una sábana roja a Nicolás Maduro y al ayatolá Alí Jamenei (exlíder supremo de Irán), haciéndolos "desaparecer" de escena de manera simbólica. En el público, sentados y aplaudiendo, figuran el propio Milei, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de El Salvador Nayib Bukele.

La publicación llega en un momento de alta tensión geopolítica. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en una operación militar en Venezuela —denominada Operation Absolute Resolve—, lo trasladaron a territorio norteamericano para enfrentar cargos por narcoterrorismo y delitos relacionados con drogas, y desencadenaron una transición política en el país con la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Semanas después, el 28 de febrero de 2026, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel eliminó a Jamenei en Teherán, en el marco de una escalada que incluyó múltiples strikes y represalias iraníes en la región. Trump confirmó ambos eventos en Truth Social, describiendo a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" y advirtiendo contra cualquier retaliación.

Milei, que mantiene una línea de comunicación directa y sin filtros en redes sociales, ha utilizado frecuentemente este tipo de contenidos para expresar posiciones ideológicas claras: alineamiento con Trump, apoyo firme a Israel y rechazo frontal a regímenes como los de Venezuela e Irán, a los que califica como parte de un "eje del mal". El video, aunque satírico y producido con IA, refleja esa visión y se interpreta como una celebración de los recientes desarrollos que, desde su perspectiva, representan avances en la lucha contra el autoritarismo.

La difusión del clip generó reacciones divididas. Sus seguidores lo valoraron como una expresión contundente de principios liberales y un respaldo a las acciones de Trump y Netanyahu. En cambio, sectores opositores y analistas internacionales lo criticaron por su tono provocador y por el riesgo de exacerbar tensiones en un contexto ya volátil, con Irán prometiendo represalias y Venezuela sumida en incertidumbre tras la intervención estadounidense.

En un escenario marcado por operaciones militares de alto impacto y el uso creciente de contenidos generados con inteligencia artificial en la comunicación política, este video resume la postura de Milei: ve en los cambios recientes una confirmación de que "la libertad avanza" en el tablero global. El post, fiel al estilo del presidente argentino, combina humor simbólico con un mensaje político explícito.