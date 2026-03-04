A quiénes borró Karina Milei de la transmisión del discurso presidencial

En el espectro del movimiento libertario y en el panorama interno del Gobierno se sabe que Karina Milei es quien decide qué imágenes aparecen en las transmisiones televisivas oficiales. La hermana y secretaria general del Presidente no solo maneja de manera remota a quiénes la cámara debe enfocar, sino, también, a quiénes omitir.

En el discurso inaugural de las sesiones ordinarias en la Cámara Baja, Javier Milei dio un discurso enardecido que mezclaba declaraciones del "estado de la Nación" con cruces y chicanas con el bloque kirchnerista. En ese proceso, en el que los palcos libertarios eran televisados y aplaudían al mandatario, se omitió a uno en particular.

Además de Santiago Caputo y Daniel "El Gordo Dan" Parisini, en el palco censurado estaban Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia recién renunciado; Agustín Romo, jefe del bloque de legisladores libertarios en Provincia de Buenos Aires; Macarena Alifraco, mano derecha del asesor presidencial; los tuiteros Lucas “Sagaz” Luna, ex director de Intercargo, y parte de la mesa de comunicación digital del Gobierno; Juan Pablo Carreira, director de comunicación digital, y Tomas Jurado, mejor conocido como “El Peluca Milei”.

Ubicado justo debajo del palco donde mudaron a los periodistas acreditados, el sector vinculado a Caputo nunca fue ponchado por las cámaras de la TV Pública. La transmisión en cadena nacional optó por enfocarse más en el espacio que poblaba un grupo de militantes juveniles libertarios prácticamente desconocidos. Por supuesto, tampoco aparecieron en cámara ni el diputado Germán Martínez; ni Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández; ni a Juan Grabois, al que el mandatario definió como “oligarca disfrazado de pordiosero".

En medio del discurso, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) exhibió en varios tramos de la noche un cartel que decía “$LIBRAnos del mal”, una referencia simbólica sobre el escándalo de la criptomoneda que se cumple un año desde el tuit que desató el caso, y que las cámaras oficiales esquivaron.Tampoco las cámaras apuntaron a los legisladores de izquierda, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, sabés que tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%”, disparó. “¿Qué te pasa, Chilindrina troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina troska? Porque no la llego a escuchar. Seguí llorando, Chilindrina, dale”, rebautizó Milei a Bregman, desde el atril.

Para los conocedores de la interna libertaria, el clan Menem, compuesto por Martín, "Lule" y Sharif, es el señalado por operar estas omisiones deliberadas por orden de Karina Milei. Según el diario Clarín, Mora Gorini, consultora de la Secretaría General de la Presidencia y funcionaria de extrema confianza de Karina Milei, fue la responsable de digitar todo lo que se mostró en cadena nacional. Y sobre todo, aquello que se dejó afuera. Las mismas fuentes señalan que se acodó junto al operador del switcher y con una copia del discurso en mano, lleno de anotaciones con nombres, fue siguiendo sin correrse un ápice la secuencia de palcos y funcionarios a ponchar.

.Más allá de dejarlos fuera de la pantalla chica, los activistas digitales de LLA, que conforman Las Fuerzas de Cielo, se hicieron presentes en el mundo de las redes. Desde el propio palco tuitero grabaron su cruce con Myriam Bregman en plena sesión de apertura. “Ganen las elecciones y después hablen”, le dijeron a la diputada del FIT-U. “Saludos al ayatollah”, lanzaron en referencia al líder supremo iraní, Ali Khamenei, muerto en los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán. Sin aparecer en la televisión, la escuadra troll se divirtió de igual manera en el encuentro.