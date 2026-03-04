Casta ruralista: a De Ángeli se le terminó el mandato, pero sigue en el Senado como asesor

El ex senador entrerriano Alfredo De Ángeli logró mantenerse dentro del Congreso luego de que finalizara su mandato en diciembre pasado. Tras doce años ocupando una banca en la Cámara alta, consiguió un contrato como asesor del bloque PRO, en una designación que se formalizó semanas después de dejar su cargo legislativo.

La incorporación se concretó mediante una planta transitoria de categoría A1, la más alta dentro de ese régimen administrativo del Senado. El decreto fue firmado el 26 de enero por la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta. Según fuentes parlamentarias, el salario asociado a esa categoría rondaría los 3 millones de pesos mensuales.

El cargo se habría gestado a pedido del senador misionero Martín Göerling Lara, quien sucedió a De Ángeli al frente del bloque del PRO en el Senado. Desde esa bancada se lo incorporó como asesor, junto a otros colaboradores que trabajan para los tres legisladores que integran actualmente el bloque.

En el entorno parlamentario comentan que al dirigente entrerriano “le está costando desprenderse del Senado”, después de una larga permanencia en el Congreso. De Ángeli había llegado a la Cámara alta en 2013 y fue reelecto en 2019, consolidando una trayectoria de más de una década en el ámbito legislativo nacional.

Su carrera política comenzó mucho antes, en 2008, durante el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo por la Resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos. En aquel contexto, De Ángeli se convirtió en una de las caras visibles de los cortes de ruta en Gualeguaychú y en un símbolo mediático de la protesta ruralista.

Desde esos orígenes como dirigente del agro hasta su paso por el Senado transcurrieron casi dos décadas. Ahora, tras la finalización de su mandato, el exlegislador continuará ligado al Congreso desde un rol técnico dentro del bloque del PRO, manteniendo presencia en la estructura parlamentaria aun sin ocupar una banca.

En los pasillos del Senado señalan que la designación no sería un caso aislado. Según comentan fuentes legislativas, no sería el único integrante de la familia De Ángeli con un nombramiento dentro de la Cámara alta, en medio de un clima marcado por la proliferación de contratos de planta transitoria tras el recambio parlamentario.