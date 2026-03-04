De crítico a fan: los tuits del filósofo Alejandro Rozitchner a favor y en contra de Milei

El filósofo Alejandro Rozitchner, conocido por su presencia en el debate público y sus intervenciones frecuentes en redes sociales, se convirtió en los últimos meses en uno de los defensores más visibles del gobierno de Javier Milei en X. Su cuenta, sin embargo, deja ver un contraste marcado con las opiniones que había expresado sobre el libertario durante la campaña presidencial de 2023.

Uno de los mensajes más recordados fue publicado poco antes del balotaje. En ese tuit, Rozitchner cuestionaba duramente la figura del entonces candidato y lo describía como “inestable, autoritario”, además de afirmar que el país no necesitaba nuevamente “psiquiátricos en el poder”. El comentario sintetizaba el rechazo que parte del mundo intelectual manifestaba en ese momento hacia el estilo confrontativo de Milei.

Sin embargo, poco después el propio filósofo comenzó a plantear que, más allá de esas críticas, consideraba necesario votar al libertario para evitar un triunfo del peronismo. Ese respaldo inicial, que se presentaba como una decisión estratégica frente al escenario electoral, terminaría evolucionando hacia un apoyo cada vez más explícito durante la gestión.

En los últimos meses, Rozitchner multiplicó sus mensajes en defensa del presidente, cuestionando a sus críticos y celebrando el rumbo político y económico del gobierno. Uno de los más recientes, publicado hace apenas unos días, defendió el tono confrontativo de Milei y sostuvo que está bien llamar “chorros” a los corruptos directamente en la cara, en referencia a las críticas que suelen hacerse sobre el estilo del mandatario.

Rozitchner no realizó una explicación pública sobre el contraste entre su diagnóstico inicial sobre la personalidad del dirigente libertario y su respaldo actual. Por el contrario, en sus intervenciones recientes suele presentar las críticas al presidente como expresiones de sectores que, según su mirada, se resisten a perder privilegios o a aceptar cambios profundos en el país.