La cambiante suerte de la familia Mahiques

La fortuna es veleidosa. Hasta la semana pasada, la noticia era que el pater familias del clan, Carlos Mahiques, alias “Coco” y camarista, había festejado su cumpleaños en la quinta de un personaje al que en teoría debía investigar, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ayer, en cambio, los Mahiques coparon la agenda por una cuestión mucho más placentera: Juan Bautista, el hijo, y fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de ser nombrado nuevo ministro de Justicia por Javier Milei. Una buena noticia que tapa a otra mala.

Los Mahiques siempre fueron un clan judicial. Además de “Coco” y Juan Bautista está Ignacio, el otro hijo, que también fue fiscal en la Ciudad y además compitió por un juzgado federal en Mercedes. Lo llevan en el ADN.

El patriarca, Carlos, la semana pasada decidió renunciar a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe abordar la investigación sobre un predio atribuido a la AFA y valuado en más de 20 millones de dólares. “Coco” continuará como juez de la Sala III de la Casación, donde ocupa un cargo permanente, pero ya no será parte del cuerpo que investiga a Toviggino y “Chiqui” Tapia. Renunció mediante un escrito que aclaraba: “Las circunstancias que motivan la sobredicha solicitud son de carácter estrictamente funcionales”.

Pero lo cierto es que lo hizo un día despues de la revelación periodística acerca del festejo de su cumpleaños en la quinta de Pilar que posee Toviggino, allá por noviembre.

Los que no quieren tanto a la familia aseguran que fue Mahiques hijo, Juan Bautista, el flamante ministro de Justicia, quien propuso ese lugar para la celebración debido a su vínculo con el tesorero de la AFA. Así como también habría sido el hijo quien sumó a “Coco” a participar de la escandalosa excursión a Lago Escondido en la que jueces y funcionarios porteños fueron invitados por autoridades del Grupo Clarín a disfrutar de un fin de semana de relax y supuesto lobby en la estancia del magnate inglés Joe Lewis, en El Bolsón.

Pero eso ya es historia olvidada. Lo que importa hoy es que los Mahiques siguen vigentes, y que el heredero del clan se quedó con un ministerio. Un premio merecido.