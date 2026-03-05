Julia Mengolini propone guillotina para Luis "Toto" Caputo

La periodista y conductora Julia Mengolini quedó en el centro de una nueva polémica en redes sociales tras la difusión de un video en el que, durante su programa, realiza una comparación histórica entre la crisis social previa a la Revolución Francesa y la situación económica actual en la Argentina. En ese marco, menciona al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y alude simbólicamente a la guillotina, lo que generó un fuerte debate político.

El fragmento corresponde a un momento de su programa en el que Mengolini desarrolla una analogía con María Antonieta, la reina francesa ejecutada durante la revolución. En el video —editado con un filtro que distorsiona la voz para que suene como una ardilla, probablemente con intención humorística— la periodista reflexiona sobre la reacción de las élites ante situaciones de pobreza extrema.

Durante su intervención, Mengolini retoma la conocida frase atribuida a la monarca francesa, “si no tienen pan, que coman torta”, utilizada históricamente para ilustrar la desconexión entre las clases dirigentes y el sufrimiento popular. A partir de esa referencia, plantea que cuando una sociedad enfrenta niveles altos de pobreza y hambre, la historia muestra que pueden surgir reacciones extremas.

En ese contexto, la conductora menciona a Caputo y sugiere que declaraciones o decisiones tomadas “con plata ajena” pueden generar creciente malestar social. La comparación con la figura de María Antonieta deriva en una referencia simbólica a la guillotina, en alusión a las consecuencias políticas que en la historia han tenido las crisis profundas.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fue interpretado de maneras contrapuestas. Algunos usuarios lo consideraron una metáfora histórica y satírica sobre la tensión social en contextos de crisis económica, mientras que otros lo cuestionaron por entender que se trataba de una insinuación a la violencia contra un funcionario del Gobierno.

El episodio se suma a una serie de cruces discursivos cada vez más duros en el debate público argentino, donde las analogías históricas, la ironía y las referencias extremas suelen amplificarse rápidamente en el ecosistema digital.