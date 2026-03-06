Luis "Toto" Caputo en modo mendigo: "Por favor lleven sus dólares al banco"

El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió públicamente que los argentinos lleven sus dólares al sistema bancario y advirtió que mantenerlos fuera del circuito formal perjudica a la economía del país. “Ustedes están perdiendo plata… pero el que más pierde es el país”, afirmó el funcionario al referirse a los ahorros en divisa estadounidense guardados fuera del sistema financiero.

Las declaraciones fueron realizadas durante su exposición en el 7° Foro de Inversiones organizado por el Consejo Empresario Mendocino, en el marco de actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia en la provincia de Mendoza. En ese encuentro con empresarios, el titular del Palacio de Hacienda insistió en una línea de discurso que el Gobierno viene sosteniendo desde hace meses: incentivar que los ahorros en dólares de los argentinos —frecuentemente denominados “dólares del colchón”— ingresen al sistema financiero para ampliar el crédito y la actividad económica.

Durante su intervención, Caputo apeló a la idea de una “responsabilidad social” para justificar ese pedido. Según explicó, cuando los dólares permanecen fuera del sistema financiero no se transforman en préstamos para empresas ni en financiamiento para la economía real. “Esos dólares son plata que no se canaliza en crédito. Cuando las pymes se quejan y dicen ‘no tenemos crédito’, ¿cómo lo vamos a tener si tienen los ahorros en sus casas?”, sostuvo el ministro frente al auditorio empresario.

El planteo se inscribe en una estrategia más amplia del equipo económico del gobierno de Javier Milei, que busca impulsar el uso de los dólares ahorrados por los argentinos fuera del sistema formal. De acuerdo con estimaciones citadas por organismos oficiales y analistas, el Gobierno calcula que existen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, recursos que pretende canalizar hacia la economía mediante medidas regulatorias y cambios en el sistema financiero.

En paralelo, la situación patrimonial del propio ministro ha sido objeto de debate público. De acuerdo con su declaración jurada patrimonial presentada ante organismos oficiales, Caputo mantiene el 99,9% de su dinero líquido en depósitos en el exterior, mientras que apenas una fracción mínima se encuentra en cuentas en Argentina. El documento consigna depósitos fuera del país por varios millones de dólares, concentrados principalmente en cuentas bancarias en moneda estadounidense.

Las mismas declaraciones juradas señalan que dentro del país el ministro posee montos significativamente menores —alrededor de unos pocos millones de pesos en cuentas locales y una suma mínima en efectivo— en contraste con los fondos declarados en el extranjero. En informes anteriores también se mencionó que Caputo había detallado depósitos en jurisdicciones externas como la Isla de Man, territorio asociado a regímenes fiscales favorables, aunque en sus presentaciones más recientes la localización exacta de la mayor parte de los fondos aparece consignada simplemente como “depósitos en el exterior”.

La presencia de activos financieros en el extranjero no es nueva en la trayectoria del ministro. Su nombre apareció en investigaciones periodísticas internacionales como los Paradise Papers, donde se lo vinculó a estructuras offshore relacionadas con fondos de inversión durante su actividad previa en el sector financiero. Caputo sostuvo en su momento que no existía conflicto de intereses y que ya no tenía participación en esas sociedades.

Así, mientras el Gobierno promueve políticas para que los argentinos incorporen sus ahorros en dólares al sistema financiero local, el propio ministro enfrenta cuestionamientos por mantener la mayor parte de su patrimonio líquido fuera del país, un contraste que alimenta el debate político y económico sobre la credibilidad de la estrategia oficial.