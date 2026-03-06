El desfile de Roberto Piazza que organizó Lilia Lemoine en el Congreso

El Congreso de la Nación fue escenario de un evento poco habitual: un desfile y muestra de alta costura del diseñador Roberto Piazza, organizado por la diputada libertaria Lilia Lemoine en el marco de las actividades culturales por el Mes de la Mujer.

La iniciativa, titulada “La mujer en escena”, reunió una selección de vestidos y piezas emblemáticas de la trayectoria del modisto. La exhibición se realizó en el Anexo A del Palacio Legislativo y forma parte de un ciclo cultural impulsado por la Cámara de Diputados que busca abrir el Congreso a propuestas artísticas y patrimoniales.

La propuesta generó curiosidad porque mezcló dos mundos que rara vez se cruzan de forma tan visible: la política y la moda. El evento fue promovido por Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, quien invitó al diseñador a presentar su obra dentro del Parlamento.

Piazza explicó que la exposición no consiste en prendas comerciales sino en piezas de “art couture”, confeccionadas y trabajadas a mano, pensadas como objetos artísticos. Los vestidos exhibidos recorren distintas etapas de su carrera y buscan expresar ideas vinculadas con la identidad, la feminidad y la diversidad.

Durante la inauguración participaron invitados, legisladores y público interesado en la propuesta. El diseñador se mostró agradecido por la invitación y destacó el valor simbólico de exhibir su trabajo en un espacio institucional de la política argentina.

La relación entre Piazza y el entorno del presidente Javier Milei también aportó interés al evento. El modisto ha manifestado públicamente su cercanía con el mandatario y con su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes incluso ha elogiado por su estilo.

Al mismo tiempo, la iniciativa no dejó de generar comentarios sobre el uso del Congreso como escenario para actividades de este tipo, en un contexto político atravesado por debates económicos y sociales intensos. Para algunos observadores, el contraste entre la agenda parlamentaria y un desfile de alta costura dentro del Palacio Legislativo resulta, cuanto menos, llamativo.

El desfile y la muestra se inscriben dentro de las actividades culturales organizadas por Diputados para conmemorar el Mes de la Mujer, que incluyen exposiciones artísticas, inauguraciones y encuentros abiertos al público. Según la página oficial de inscripciones de la Cámara, los cupos para asistir al evento ya se encuentran completos.

Así, por unas horas, el Palacio Legislativo cambió el tono habitual de discusiones políticas por telas bordadas, vestidos teatrales y flashes de cámara: un cruce singular entre alta costura, espectáculo y poder.