Martín Caparrós brutal: "Es humillante tener a alguien tan estúpido gobernándote"

El escritor y periodista Martín Caparrós lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei durante una entrevista radial desde Madrid, donde reside desde hace varios años. En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, el autor sostuvo que la política actual atraviesa un momento marcado por lo que definió como una “reivindicación de la estupidez”.

Caparrós planteó que, en su visión, el clima cultural y político contemporáneo se caracteriza por un desprestigio de la inteligencia. “Hay como una especie de reivindicación de la estupidez. Tiene que ver con el desprestigio y el desprecio de la inteligencia”, afirmó.

Según el escritor, ese fenómeno se explica porque parte de la sociedad comenzó a desconfiar de la inteligencia como valor público. “Mucha gente cree que ser inteligente es una de las formas más eficaces de engañarte, de joderte la vida. Entonces no hay ninguna confianza en la inteligencia”, sostuvo.

En ese marco, Caparrós trazó un paralelo entre el presidente argentino y el líder político estadounidense Donald Trump, a quienes ubicó dentro de la misma lógica política.

“Los dos grandes líderes que nos tocan a ustedes y a todos nosotros son dos señores muy estúpidos: Trump y Milei. Dos señores muy poco sofisticados que no hacen más que decir tonterías”, afirmó.

La crítica más dura la reservó para el caso argentino. “El problema del caso Milei ofende particularmente porque es humillante tener a alguien tan estúpido gobernándote. Habla muy mal de tu país, de tu gente y de vos mismo”, sostuvo.

Caparrós agregó que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el impacto de Trump lo considera principalmente global, la situación argentina tiene un componente simbólico más directo para la sociedad local. “Pero en el caso de Trump, es muy peligroso para el mundo”, concluyó.

Las declaraciones se suman a una larga tradición de posicionamientos críticos del escritor frente a distintos gobiernos y fenómenos políticos contemporáneos, aunque el tono de sus palabras generó repercusión en redes sociales por su carácter frontal y sin matices.

En los últimos días, además, Caparrós protagonizó un cruce menor en redes sociales con el exfutbolista José Chatruc a raíz de un debate sobre fútbol. La discusión surgió luego de comentarios sobre expulsiones en un partido que involucraba a Gianluca Prestianni y derivó en un intercambio irónico entre ambos.

Aunque el episodio quedó en el terreno deportivo y no escaló demasiado, volvió a mostrar el perfil combativo del autor, que desde su residencia en España continúa participando activamente del debate público argentino.