Quién es la pareja de Manuel Adorni que acompañó el viaje oficial a Estados Unidos

En su cuenta de X, el periodista acreditado en Casa Rosada Emiliano Russo dio a conocer que Betina Angeletti, pareja de Manuel Adorni, viajó en el avión presidencial ARG 01 con Javier Milei para participar de la Semana argentina en Nueva York. Y la oposición exigió que el jefe de Gabinete informe si su esposa pagó el viaje. La licenciada en Recursos Humanos trabaja como coach ontológica, una actividad vinculada a la formación y acompañamiento de personas y equipos en procesos de desarrollo profesional o empresarial.

Si bien no se conoce. por el momento, a que se debe su participación en la jornada que se celebra en la "Gran Manzana", el nombre de la esposa del funcionario, comenzó a circular con mayor intensidad en los últimos años. A comienzos de 2024, una investigación periodística difundida por medios digitales señaló que ella había percibido asignaciones familiares por sus dos hijos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La información generó repercusión, debido a que el propio Adorni había mantenido en una postura muy crítica hacia los planes sociales y las políticas de asistencia estatal.

Sin embargo, el propio vocero presidencial desmintió el informe y respondió públicamente a las acusaciones afirmando que lo difundido era “fake”. Posteriormente, distintos análisis señalaron que lo que figuraba en los registros no era AUH sino asignaciones familiares, un beneficio que corresponde a trabajadores registrados o monotributistas dentro de determinados niveles de ingresos y que responde a un derecho previsional.

La relación entre Ageletti y Adorni se remonta a varios años antes de la irrupción política del contador y comunicador libertario. La pareja contrajo matrimonio en 2013 y desde entonces mantuvo un perfil familiar relativamente reservado. En la actualidad, Angeletti no ocupa cargos públicos ni ha desarrollado una carrera política propia visible. Su figura permanece principalmente asociada a la exposición pública del vocero presidencial desde la llegada del gobierno de Milei a la Casa Rosada, lo cual su asistencia en el evento que se desarrollará en Nueva York genera bastante perspicacia.

La llamada “Argentina Week” o Semana Argentina en Nueva York es una iniciativa económica y diplomática impulsada por el gobierno argentino para promover al país ante los principales centros financieros del mundo. El encuentro, que se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan, busca presentar el programa económico de la administración nacional y atraer inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología y servicios financieros.

El evento es organizado por la Embajada de la República Argentina en Estados Unidos junto con grandes actores del sistema financiero internacional como JPMorgan Chase, Bank of America y el fondo de capital emprendedor Kaszek Ventures. También participan como socios institucionales cámaras empresariales y organizaciones vinculadas al comercio bilateral, entre ellas AmCham Argentina. Según los organizadores, el objetivo es posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital global y reforzar su vínculo con los mercados financieros internacionales.

Durante tres jornadas, la ciudad "que nunca duerme" se convertira en el escenario de un road show económico en el que funcionarios y empresarios locales mantienen reuniones con bancos de inversión, fondos internacionales y ejecutivos de multinacionales. El propio embajador en Washington, Alec Oxenford, definió la iniciativa como “el mayor road show de inversiones de la Argentina en años”, pensado para mostrar las oportunidades del país en un contexto de reformas económicas impulsadas por el gobierno libertario.

La agenda incluye conferencias, paneles de discusión sobre el rumbo económico del país, encuentros privados con inversores y presentaciones sectoriales enfocadas en áreas consideradas estratégicas. En esas actividades se busca explicar el programa de estabilización macroeconómica, las reformas regulatorias y los proyectos de inversión en sectores como hidrocarburos, minería de litio, infraestructura y economía del conocimiento.

Por supuesto, entre los invitados más relevantes figura el mismo presidente Javier Milei, quien participa de la apertura del evento con un discurso dirigido a inversores internacionales para presentar lo que su gobierno denomina “la nueva Argentina”, orientada a políticas de mercado y apertura económica. También viajan integrantes del gabinete económico y funcionarios de áreas clave de la administración nacional, además de representantes del sector privado argentino.

Del lado empresarial se espera la presencia de ejecutivos de grandes bancos, entre ellos el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, así como directivos de compañías multinacionales interesadas en ampliar o iniciar operaciones en el país. La convocatoria apunta a reunir a líderes de sectores estratégicos de la economía internacional para explorar oportunidades de inversión en proyectos vinculados a energía, infraestructura, tecnología y recursos naturales.

Además de los paneles y reuniones de negocios, la semana contempla encuentros institucionales y actividades de networking entre funcionarios, empresarios y financistas, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales entre la Argentina y Estados Unidos. La estrategia oficial apunta a mostrar al país como un mercado nuevamente abierto al capital internacional, luego de años de tensiones con los mercados financieros y restricciones a la inversión.

En términos políticos, el evento también funciona como una plataforma para reforzar la relación bilateral entre ambos países y para que el gobierno dialogue directamente con bancos y fondos que influyen en las decisiones de inversión global. En ese sentido, la Semana Argentina en Nueva York se inscribe dentro de la estrategia internacional de la administración de Milei para reposicionar al país en el circuito financiero internacional y captar capital extranjero que impulse nuevos proyectos productivos.