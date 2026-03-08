El posteo del Cuervo Larroque para la interna camporista en contra de Messi

En medio de la polémica que atraviesa al progresismo argentino por la foto de Lionel Messi con Donald Trump, el ministro bonaerense Andrés “El Cuervo” Larroque publicó un gesto que muchos leyeron como un mensaje político hacia adentro del kirchnerismo.

Desde su cuenta de Instagram, Larroque subió una imagen de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022, sin comentarios extensos pero en un contexto cargado de significado: las redes estaban atravesadas por críticas de sectores del progresismo —especialmente vinculados al kirchnerismo cultural— hacia el capitán de la Selección por su participación en un evento junto al expresidente estadounidense.

La foto funcionó así como un gesto de respaldo al futbolista y, al mismo tiempo, como una señal en la interna del peronismo.

Las críticas a Messi surgieron luego de su presencia en un acto en Estados Unidos en el que coincidió con Trump. Para algunos sectores progresistas, esa imagen alimentó comparaciones con Diego Maradona, históricamente identificado con posiciones políticas de izquierda y con líderes como Fidel Castro o Hugo Chávez. En ese marco, circularon en redes reproches hacia Messi por su supuesto “silencio político” o por no alinearse con determinadas causas.

Larroque eligió otro camino: reivindicar al capitán campeón del mundo en medio de esa discusión.

El gesto no puede separarse del conflicto político que el propio Larroque mantiene con La Cámpora, organización que ayudó a fundar y de la que hoy está enfrentado. La ruptura se hizo pública entre 2024 y 2025, cuando el dirigente acusó a un “grupito” alrededor de Máximo Kirchner de haber convertido a la organización en un espacio cerrado y de tomar como “rehén” tanto a La Cámpora como a Cristina Fernández de Kirchner.

Desde entonces, Larroque se posicionó como uno de los principales aliados de Axel Kicillof en la disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense. Incluso llegó a compararlo con Juan Domingo Perón y denunció que el sector camporista intentaba condicionar la gestión del gobernador mediante bloqueos legislativos o disputas internas.

Las tensiones siguen vigentes en 2026. Dentro del gabinete provincial se registran roces permanentes —como el enfrentamiento con el ministro Carlos Bianco— y también se reflejan en el armado partidario. En el PJ bonaerense, el espacio impulsado por Larroque y Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), compite con La Cámpora en distintas internas municipales.

Las elecciones partidarias previstas para el 15 de marzo en 18 distritos muestran ese escenario de competencia directa, con listas enfrentadas en municipios clave.

En ese clima, el posteo de Larroque no fue leído como una simple foto futbolera. Para muchos dentro del peronismo, fue un guiño cultural y político: respaldar a Messi frente a críticas del progresismo y, al mismo tiempo, marcar distancia del universo camporista con el que hoy mantiene una disputa abierta por el futuro del kirchnerismo.