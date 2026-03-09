Myriam Bregman contra Patricia Bullrich: "El problema es que dispara"

En el Día Internacional de la Mujer, Patricia Bullrich publicó un mensaje en X que generó polémica inmediata. La ministra de Seguridad escribió: "Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre. Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas. Ese tiempo quedó atrás. Viva la libertad".

El posteo, que diferencia a las mujeres "que laburan" y viven con libertad de lo que Bullrich califica como un feminismo "quejoso" y censor, fue interpretado por sectores de la oposición como un ataque directo al movimiento feminista argentino, que en los últimos años impulsó conquistas como la legalización del aborto y la visibilización de la violencia de género.

Clarín reflejó rápidamente la controversia con un título que destacaba el ángulo crítico: "BULLRICH ENVIÓ UN FELIZ DÍA A 'LA MUJER QUE LABURA' Y APUNTÓ CONTRA EL FEMINISMO". Minutos después, Myriam Bregman, diputada nacional por el FIT-U, quoteó esa nota y respondió con ironía: "Ella siempre apunta, el problema es que dispara".

La frase de Bregman alude directamente al rol de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, donde ha estado a cargo de operativos policiales en protestas sociales que generaron denuncias por represión, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta. En múltiples movilizaciones se registraron episodios de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones masivas, lo que la oposición vincula con una política de "mano dura".

Bregman usó el juego de palabras para cuestionar la coherencia de Bullrich: mientras la ministra celebra a las mujeres "libres" y critica al feminismo por "cancelar", su gestión se asocia con restricciones a la libertad de expresión y manifestación.