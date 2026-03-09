Video: el desenfrenado baile de Macri soltero en la boda de Emily Lucius

La influencer argentina Emily Lucius celebró su boda con el empresario Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri, en una fiesta que reunió a familiares, celebridades y figuras del espectáculo y que rápidamente se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año. La pareja había formalizado su unión semanas antes en una ceremonia civil realizada en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, luego de más de tres años de relación y un compromiso anunciado durante un viaje a Nueva York.

La celebración principal se realizó durante el fin de semana en una quinta familiar de la familia Macri ubicada en Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires. Con una ambientación inspirada en la estética italiana, el festejo incluyó una ceremonia al aire libre y una gran recepción para los invitados, en una jornada marcada por la música, el baile y una extensa lista de invitados provenientes del mundo del espectáculo y la televisión.

Entre los presentes se destacaron figuras del entretenimiento y las redes sociales, como la influencer Belu Lucius —hermana de la novia— junto a su esposo, el exrugbier Javier Ortega Desio, además de personalidades como Rocío Marengo y otros invitados del ambiente artístico. Desde temprano, una larga fila de autos llegó al predio para participar de una celebración que combinó glamour, humor y momentos familiares.

Uno de los momentos más comentados de la noche tuvo como protagonista al propio Mauricio Macri, tío del novio, quien participó activamente del festejo. El exmandatario no solo acompañó a la pareja durante la ceremonia sino que también se sumó a la pista de baile en distintos momentos de la fiesta. Videos difundidos en redes sociales lo mostraron bailando con entusiasmo junto a los novios y los invitados, lo que rápidamente se volvió viral.

En uno de los registros más compartidos se lo observa incluso tomado de las manos de la novia mientras participa de un pogo colectivo al ritmo de “I Gotta Feeling”, de la banda estadounidense The Black Eyed Peas. La escena, celebrada por los asistentes con celulares en alto, generó miles de reacciones en redes sociales y memes que destacaban el clima distendido de la fiesta y la actitud festiva del exjefe de Estado.

La presencia de Macri en la boda también llamó la atención por el momento personal que atraviesa el dirigente político. A comienzos de 2026 se confirmó su separación de la empresaria y ex primera dama Juliana Awada, con quien estuvo casado durante 15 años. La ruptura había sido anticipada por rumores en el ámbito político y social, hasta que la propia Awada publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando el final de la relación.

En ese comunicado, la empresaria escribió: “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, y agregó que ambos estaban “cerrando una etapa importante de nuestra vida”. El mensaje buscó poner fin a las especulaciones mediáticas y subrayó que la decisión había sido tomada de manera respetuosa y de común acuerdo.

Desde entonces, distintos medios y programas de espectáculos comenzaron a especular sobre la nueva etapa personal del expresidente. En ese contexto, su presencia relajada y bailando en el casamiento de su sobrino alimentó comentarios en redes y en la prensa del corazón sobre su vida sentimental y los rumores de que podría iniciar una nueva relación tras el final de su matrimonio.