Lilia Lemoine y Candela Vidal se disfrazaron de Dragon Ball

La diputada nacional Lilia Lemoine y la concejal bonaerense Candela Vidal sorprendieron en redes sociales al publicar una sesión de fotos en la que aparecen caracterizadas como personajes del universo de Dragon Ball, la popular saga creada por el mangaka japonés Akira Toriyama.

Las dirigentes de La Libertad Avanza difundieron las imágenes en distintas plataformas digitales como parte de un homenaje al autor, fallecido el 1 de marzo de 2024. La publicación coincidió con el segundo aniversario de su muerte y buscó recordar el impacto cultural que tuvo su obra en varias generaciones de seguidores del manga y el animé.

En las fotografías, Lemoine aparece caracterizada como Goku, el protagonista de la historia, mientras que Vidal interpreta a Vegeta, uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Ambas recrearon la estética de los guerreros saiyajin con trajes y poses inspiradas en la serie que se convirtió en un fenómeno global desde fines del siglo XX.

El gesto también reavivó una faceta conocida de Lemoine: antes de dedicarse a la política, la actual diputada tenía una fuerte presencia en el mundo del cosplay y de la cultura otaku. Vidal, por su parte, también participó en producciones vinculadas a ese ambiente, lo que explica la elección del formato para rendir tributo al creador japonés.

Desde sus redes, las legisladoras destacaron la influencia que tuvo la obra de Toriyama en su infancia y señalaron que el autor de Dragon Ball les dio "la mejor infancia posible".

La publicación generó rápidamente repercusiones en redes sociales. Algunos usuarios celebraron el homenaje y el guiño a la cultura pop japonesa, mientras que otros cuestionaron la iniciativa por tratarse de funcionarias públicas del oficialismo nacional.

Más allá de las críticas y apoyos, la escena volvió a mostrar un rasgo característico de la comunicación de algunas figuras del espacio libertario: la mezcla entre política, redes sociales y cultura pop. En este caso, con un tributo que llevó el universo de Dragon Ball desde el fandom hasta el escenario político argentino.