Los divertidos memes de Nelson Castro en la guerra de Medio Oriente

El viaje del periodista argentino Nelson Castro a Medio Oriente para cubrir el conflicto volvió a generar un fenómeno paralelo en redes sociales: una catarata de memes que mezclan humor, cultura pop y videojuegos.

Apenas se conoció que el conductor de TN viajaría a la zona de guerra para informar desde el lugar de los hechos, usuarios de X e Instagram comenzaron a compartir imágenes y videos que ironizan sobre su rol como corresponsal en escenarios de alto riesgo. Las publicaciones se multiplicaron rápidamente y varias se volvieron virales.

Entre los memes más comentados aparece uno inspirado en Los Simpson, donde se lo ubica en una escena del clásico dibujo animado con un texto humorístico sobre su tendencia a cubrir conflictos internacionales.

Otra broma que circuló ampliamente recrea una escena de Okupas. En la imagen editada se ve a Castro sentado en un sillón junto a dos hombres árabes tomando mate, con el texto: “Vos sentate acá tranquilo que caíste con gente buena”, en clara parodia al tono de la serie argentina.

Pero la creatividad no se quedó sólo en imágenes. Un usuario incluso creó una especie de videojuego ficticio inspirado en Call of Duty. El clip, titulado “Call of Nelson”, muestra una caricatura del periodista con casco militar en medio de una misión de combate, como si fuera un personaje del juego.

Los comentarios que acompañaron las publicaciones también aportaron humor. Algunos usuarios bromearon con que “cada vez que hay un conflicto en el mundo, Argentina manda a Nelson Castro”, mientras que otros destacaron con ironía el “espíritu aventurero” del periodista.

Mientras tanto, Castro efectivamente llegó a la región para cubrir el conflicto y transmitir desde el terreno, en medio de un escenario de tensión regional y ataques con misiles.

En redes, sin embargo, la cobertura convive con un fenómeno ya habitual: cada nueva misión del periodista en zonas de guerra también se transforma en material perfecto para el humor argentino en internet.