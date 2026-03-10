Quién es la ex Gran Hermano que acusa a Alberto Fernández

La polémica se desató luego de que Lorena González, ex participante del reality Gran Hermano, asegurara públicamente que mantuvo una relación sentimental con el ex presidente Alberto Fernández y que años después recurrió a él para pedir ayuda laboral.

González es recordada por haber sido la primera eliminada en la historia del programa en Argentina. Con el paso del tiempo se alejó de la televisión y comenzó a trabajar en el rubro de la construcción, donde se desempeña como empresaria.

En una entrevista reciente, la ex participante contó que conoció a Fernández antes de que llegara a la presidencia, cuando él todavía trabajaba como abogado y coincidían en encuentros con amigos en común. Según su relato, el vínculo sentimental habría ocurrido en paralelo con la relación que el dirigente mantenía con Fabiola Yañez, su ex pareja.

“Con el tiempo me di cuenta de que era una más”, afirmó González al recordar aquella etapa de su vida. También sostuvo que la relación terminó y que con el paso del tiempo cambió la imagen que tenía del ex mandatario.

La revelación más polémica llegó cuando relató que volvió a contactarlo durante la pandemia para pedir ayuda por la situación económica de su empresa constructora, que atravesaba dificultades con obras paralizadas. Según contó, lo llamó directamente y le pidió unos minutos para explicarle su situación.

De acuerdo con su versión, luego de ese contacto su empresa terminó participando y ganando cuatro licitaciones del programa de viviendas Procrear, tras presentarse a distintos procesos administrativos vinculados a obras del plan habitacional.

La ex Gran Hermano explicó que ese resultado llegó luego de reuniones con funcionarios y de haber presentado la documentación técnica necesaria para competir en las licitaciones.

Las declaraciones generaron fuerte repercusión política y mediática. Hasta el cierre de esta nota, Alberto Fernández no había realizado ningún descargo público sobre los dichos de la ex participante del reality.