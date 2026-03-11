Quiénes son los gobernadores aliados que acompañaron a Milei a Nueva York

La llamada “Argentina Week” en Nueva York se convirtió en uno de los principales movimientos de diplomacia económica del gobierno para atraer inversiones internacionales y reconstruir la relación con los mercados financieros globales. El encuentro, realizado entre el 9 y el 12 de marzo en Manhattan, reunió a bancos de Wall Street, fondos de inversión, ejecutivos de grandes compañías y funcionarios con el objetivo de presentar el programa económico del país y promover oportunidades en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y tecnología.

El evento fue concebido como un “road show” financiero impulsado por la administración nacional con apoyo de entidades como JPMorgan, Bank of America y Citibank, y coordinado desde la embajada argentina en Estados Unidos encabezada por Alec Oxenford. La iniciativa buscó mostrar a Argentina como un destino atractivo para el capital global luego de las reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei y su equipo económico.

La presencia del presidente argentino fue el eje central del encuentro. Milei viajó a Nueva York acompañado por parte de su gabinete y por un grupo de gobernadores provinciales —entre ellos mandatarios de San Juan, Mendoza, Jujuy, Corrientes y Salta— con la intención de exhibir respaldo político interno y presentar proyectos de inversión en sus distritos. La delegación buscó transmitir una señal de coordinación entre Nación y provincias frente a potenciales inversores extranjeros.

"Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la Argentina Week en Nueva York", destacó en un posteo la Oficina del Presidente

La jornada inaugural comenzó con una recepción institucional en el Consulado argentino en Nueva York, donde funcionarios y empresarios mantuvieron los primeros encuentros informales con ejecutivos del sistema financiero. Al día siguiente se desarrolló el núcleo del evento en la sede de JPMorgan en Manhattan, donde Milei participó de reuniones privadas y luego brindó el discurso principal ante un auditorio integrado por más de doscientos inversores y directivos de bancos y fondos internacionales.

Antes de su exposición pública, el mandatario mantuvo una reunión reservada con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, quien fue el encargado de presentarlo formalmente ante los asistentes. Durante el encuentro, el ejecutivo elogió la orientación económica del gobierno argentino y sostuvo que las reformas implementadas en el país “podrían convertirse en un ejemplo para el mundo”, en referencia a la reducción del déficit fiscal y la baja de la inflación.

En su discurso ante inversores, Milei defendió el programa de ajuste fiscal y desregulación impulsado por su administración. “A los seis meses habíamos hecho un ajuste de 15 puntos del PBI”, afirmó el presidente al repasar las medidas económicas implementadas desde su llegada al poder. También sostuvo que el objetivo de su gestión es transformar al país en un destino confiable para el capital internacional y remarcó: “Le devolvimos a los argentinos de bien 90 mil millones de dólares”.

El mandatario también buscó posicionar a Argentina dentro de un nuevo escenario geopolítico y energético, destacando el potencial exportador del país en recursos estratégicos. Durante su intervención ante ejecutivos de Wall Street aseguró que la economía argentina se encamina hacia una etapa de crecimiento impulsada por inversiones externas y por el desarrollo de sectores como la energía y los minerales críticos.

El cronograma del viaje incluyó además reuniones con bancos, fondos de inversión y encuentros institucionales organizados por el Council of the Americas. En ese ámbito se desarrollaron mesas de trabajo con funcionarios del gobierno nacional, gobernadores y empresarios internacionales para analizar proyectos vinculados a infraestructura, energía y recursos naturales.

La agenda presidencial en Nueva York también contempló actividades paralelas. Milei participó de encuentros con dirigentes empresariales y académicos, y mantuvo presentaciones públicas donde reiteró el rumbo de su política económica y su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

De esta manera, Argentina Week se consolidó como una plataforma de promoción económica y política en el corazón financiero de Estados Unidos, donde el gobierno argentino buscó convencer a los grandes jugadores del mercado global de que el país atraviesa un proceso de transformación estructural destinado a recuperar la confianza internacional y atraer nuevas inversiones productivas.