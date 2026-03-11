Polémica: el consulado argentino en Miami promociona la obra de Fátima Florez

"Curioso: el consulado argentino en Miami promociona la obra de Fátima Flórez, con link a venta de entradas incluido (hay meet&greet)", posteó Victoria Di Masi en su cuenta de X. La periodista de Gelatina acompañó el mensaje con imágenes de captura de pantalla del mail correspondiente al consulado nacional en tierras norteamericanas difundiendo el show que la ex novia del presidente Javier Milei realizara en Estados Unidos.

"Nuestros amigos de ARPI Group presentan Fátima Universal llega a Miami con una propuesta de nivel internacional. Fátima Florez reconocida por su talento, versatilidad y extraordinaria capacidad de personificación, presenta un espectáculo único que combina humor, música en vivo y grandes interpretaciones en una producción especial de ARPI Group", destacó el correo enviado por la sede argentina y difundido por la reportera.

Ademas de la difusión del evento, el mensaje aporta un enlace para la compra de localidades para el show que se realizara el sábado 14 de marzo, a las 20 hs, en Miami Lakes. Los costos de las entradas van desde los 40.32 dólares hasta el más costoso de 198 usd, que incluye un "meet and greet" con la artista argentina.

Los espectáculos de Flórez en Estados Unidos suelen reproducir el esquema de sus shows en Argentina, pero con una adaptación al público latino e internacional: combinan monólogos de actualidad, sketches humorísticos, números musicales y una sucesión de personajes que incluyen celebridades del espectáculo, políticos y estrellas de la música internacional.

Anteriormente, los espectáculos que llevó a Estados Unidos, en distintas versiones como “Fátima Superstar” o “100% Fátima”, se apoya en una estructura de revista teatral con bailarines, banda musical y cambios de vestuario constantes. Flórez interpreta más de una decena de personajes en una misma función, alternando imitaciones de figuras argentinas con íconos internacionales. En el segmento musical, por ejemplo, recrea a artistas como Marilyn Monroe, Dolly Parton, Michael Jackson o Cher, combinando playback, coreografías y caracterización.

Una de las primeras incursiones de la artista en EE.UU. ocurrió en 2022, cuando viajó a Miami para realizar dos funciones dentro del circuito de espectáculos para la comunidad latina. Más tarde, en 2024, desembarcó en Las Vegas con funciones programadas del 12 al 14 de septiembre en el Teatro Saxe, donde presentó un espectáculo de imitaciones y números musicales dirigido al público hispano. En 2025 regresó a esa ciudad para nuevas funciones durante la Semana de la Hispanidad, consolidando su presencia en ese mercado y convirtiéndose en la segunda temporada consecutiva de la artista en escenarios de Nevada.

Sin embargo, uno de los episodios más comentados ocurrió durante la temporada de verano en Mar del Plata este año, cuando presentó su espectáculo en el Teatro Roxy y protagonizó un reencuentro público con el presidente argentino, Javier Milei, con quien había mantenido una relación sentimental que terminó en abril de 2024. El mandatario asistió a una función especialmente reprogramada para ajustarse a su agenda oficial, lo que convirtió la noche en uno de los momentos mediáticos de la temporada teatral.

El reencuentro sobre el escenario tuvo un tono distendido. Milei participó brevemente del espectáculo y ambos compartieron un momento musical, lo que generó una fuerte reacción del público y alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre ambos después de la ruptura. La propia artista explicó luego que la relación continuaba en buenos términos y que el episodio había sido una muestra de respeto y afecto mutuo, más que un intento de reconciliación.