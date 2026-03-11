Adorni en 2024: "Los aviones del Estado no podrán llevar familiares de funcionarios"

El 13 de agosto de 2024, cuando todavía era vocero presidencial, Manuel Adorni anunció una medida que el Gobierno presentó como un símbolo del fin de los privilegios en la política. Ese día defendió el Decreto 712/2024, que establecía que los aviones del Estado no podían ser utilizados para trasladar familiares de funcionarios.

Desde la Casa Rosada lo explicó con una frase tajante: “Hemos decretado que los aviones del Estado no podrán ser usados para llevar familiares de funcionarios. Este es otro privilegio que se termina”. La decisión se inscribía en el discurso del gobierno de Javier Milei contra los gastos que vinculaba con la “casta”.

Sin embargo, en marzo de 2026 esa declaración volvió a circular por redes sociales y medios tras confirmarse que Bettina Angeletti, esposa de Adorni —hoy jefe de Gabinete— viajó a Nueva York en el avión presidencial ARG-01 como parte de la comitiva oficial.

El viaje se realizó en el marco de la “Argentina Week”, una serie de actividades empresariales y promocionales organizadas en esa ciudad. La presencia de Angeletti generó cuestionamientos porque no ocupa ningún cargo público ni tiene un rol formal dentro de la delegación.

Consultado por la polémica, Adorni explicó que su esposa ya tenía previsto viajar a Estados Unidos por su cuenta y que finalmente se sumó al vuelo oficial. También aseguró que sus gastos personales fueron pagados por ella misma y que su presencia no implicó un costo adicional para el Estado, ya que el avión iba a realizar el trayecto igualmente.

La explicación no evitó las críticas. En el Congreso se presentaron pedidos de informes para conocer los detalles del viaje y en redes sociales comenzó a circular el archivo de 2024 con la frase del propio Adorni sobre la prohibición de trasladar familiares en aviones oficiales.

Así, una medida que el Gobierno había presentado como una señal de austeridad y fin de privilegios terminó reabriendo el debate sobre el uso de los recursos del Estado y la coherencia entre el discurso político y las prácticas de gestión.