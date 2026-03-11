1000 abdominales al día: la estrategia de Evo Morales en su crisis política

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a mostrarse activo en redes sociales con un mensaje claro: exhibir fortaleza física en medio de su momento político más delicado. A los 66 años, el líder del ala “evista” del Movimiento al Socialismo compartió en Instagram videos de su rutina de entrenamiento en el Trópico de Cochabamba, donde aseguró realizar entre 800 y 1000 abdominales diarios como parte de su recuperación física.

Morales retomó la actividad a comienzos de marzo de 2026 luego de haber atravesado un período complicado de salud. Según relató, debió suspender sus actividades durante varias semanas tras contagiarse chikungunya y dengue, dos enfermedades virales transmitidas por mosquitos que lo dejaron debilitado. Su reaparición ocurrió en la localidad de Lauca Ñ, en el Chapare, donde se lo ve entrenando con intensidad y repitiendo su lema habitual: “viviremos y venceremos”.

Los videos difundidos en redes muestran al exmandatario concentrado en ejercicios de fuerza, especialmente abdominales. Él mismo contó que actualmente alcanza unas 800 repeticiones diarias, aunque su objetivo es volver a completar mil. En su entorno explican que el ejercicio cumple también una función política: demostrar energía y resistencia en un momento en el que su liderazgo atraviesa uno de los períodos más complejos de su trayectoria.

A marzo de 2026, Morales vive su etapa de mayor fragilidad desde la crisis que lo sacó del poder tras las elecciones de 2019. El panorama político boliviano cambió drásticamente luego de los comicios de 2025, en los que asumió la presidencia Rodrigo Paz Pereira. Desde entonces, el poder del exmandatario quedó reducido prácticamente a su base sindical en el Trópico de Cochabamba.

El Tribunal Supremo Electoral ratificó su inhabilitación para competir en las elecciones generales de agosto de 2025, y el sector del MAS alineado con Morales perdió su personería jurídica. El golpe político obligó a muchos dirigentes de su espacio a migrar a otras fuerzas o quedar fuera del sistema electoral.

Actualmente, el exjefe de Estado permanece en su bastión del Chapare, donde sus seguidores mantienen vigilias permanentes. La zona funciona como una especie de enclave político en el que el liderazgo sindical de Morales conserva influencia y donde el Gobierno central evita intervenir directamente para no generar un conflicto mayor.

En paralelo, el cerco judicial se estrecha. La Fiscalía boliviana mantiene abierta una investigación por trata de personas y estupro agravado, vinculada a una presunta relación que Morales habría mantenido en 2015 con una menor de edad, con quien —según la denuncia— habría tenido una hija. Los fiscales sostienen que se habrían utilizado estructuras de poder para facilitar esos encuentros.

A fines de febrero de 2026, la justicia dio por cerrada la etapa de investigación en varios de esos expedientes, lo que encamina al exmandatario hacia un juicio oral. El gobierno de Paz aseguró que la orden de aprehensión sigue vigente, aunque su ejecución se ha postergado por temor a que una detención desate protestas en el Trópico.

Desde su entorno denuncian una “persecución sistemática” y afirman que drones vigilan sus movimientos. Morales, por su parte, se comunica con sus seguidores principalmente a través de su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, desde donde denuncia conspiraciones internacionales y advierte sobre presuntos planes para atentar contra su vida.

Entre esa narrativa de resistencia política y los videos de su exigente entrenamiento físico, el exmandatario intenta proyectar una imagen de resiliencia personal mientras enfrenta el momento más incierto de su carrera pública. Su mensaje en redes parece apuntar a lo mismo que repite desde hace años: mantenerse en pie, incluso cuando el escenario político ya no le resulta favorable.