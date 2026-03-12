La campaña de una famosa agencia de turismo por el escándalo de Adorni en Nueva York

El viaje oficial del gobierno argentino a Estados Unidos para participar de la llamada “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York terminó envuelto en una fuerte polémica política y mediática luego de que se confirmara que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, a bordo del avión presidencial ARG‑01, que trasladó a la comitiva del presidente Javier Milei.

La controversia estalló cuando se difundieron imágenes de la pareja del coordinador de ministros participando de algunas actividades del viaje oficial, pese a no ser funcionaria ni integrar formalmente la delegación gubernamental. La propia presencia de la esposa del jefe de Gabinete en la gira fue confirmada por el propio Adorni, quien buscó justificar el traslado asegurando que no implicó gastos para el Estado y que su esposa ya tenía previsto viajar por su cuenta a Estados Unidos.

Las explicaciones del funcionario, sin embargo, terminaron multiplicando las críticas. En declaraciones televisivas, Adorni sostuvo: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, frase que rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los ejes de la polémica pública. El jefe de Gabinete insistió además en que el viaje no generó erogaciones para el Estado: “No le sacamos un peso al Estado. Los gastos de ella se los paga ella”, afirmó al defender la decisión.

Las curiosas declaraciones del reconocido funcionario libertario fueron utilizados por la agencia de viaje Turismo City de manera ingeniosa. En sus redes sociales, la empresa turística recurrió al humor para ofrecer una promoción de vuelos a Nueva York. "Para el que quiera irse una semana a deslomarse a Nueva York encontré vuelos ida y vuelta desde 573 USD", posteó la cuenta oficial de la compañía de viajes.

La ocurrencia fue seguida por varios usuarios, que se contactaron con el CM de Turismo City para consultarles el costo de viaje a la Gran Manzana desde el avión de Presidencia. Un pasaje cómico que la empresa aprovechó sumando a las categorias de viajes económica, premium económica y ejecutiva/business, la de Tango 01, haciendo referencia al legendario avión en el que viajaban los mandatarios argentinos.

Más allá del escándalo y el humor, la gira presidencial a la ciudad estadounidense se desarrolló en el marco del evento “Argentina Week”, un encuentro organizado para promover inversiones y contactos con empresarios internacionales. Sin embargo, el episodio desvió la atención política y mediática hacia el uso de recursos públicos y el alcance de las comitivas oficiales en viajes al exterior.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para determinar si Angeletti fue incorporada formalmente al vuelo del avión presidencial, quién financió el traslado y qué rol cumplió durante la gira. El legislador sostuvo que la situación podría configurar “abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública”, al cuestionar el uso de medios oficiales para trasladar a familiares de funcionarios.

La controversia también escaló en los medios y programas políticos. Jorge Rial ironizó sobre la situación al referirse al discurso de austeridad del Gobierno y contrastarlo con la presencia de la esposa del funcionario en el avión presidencial, señalando que el episodio parecía contradecir la narrativa oficial contra “la casta política”. Por su parte, el conductor Pablo Duggan cuestionó el argumento del jefe de Gabinete y sostuvo que el avión presidencial “no es un transporte personal para acompañantes”, planteando que el caso debía investigarse para determinar si hubo utilización indebida de recursos del Estado.

