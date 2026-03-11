Salida de chicas: Juliana Awada y Antonia Macri en una cena de mujeres en la noche porteña

La empresaria y ex primera dama Juliana Awada reapareció en la noche de Buenos Aires acompañada por su hija Antonia Macri en una exclusiva cena de mujeres que reunió a figuras del mundo de la moda y el diseño.

El encuentro fue organizado por la diseñadora de zapatos María Conorti y se realizó en Bis, un bistró porteño reconocido por la guía Michelin, donde un grupo de invitadas celebró el lanzamiento de una nueva línea de ropa de cuero de la firma Demaría.

Madre e hija se convirtieron rápidamente en una de las duplas más comentadas de la noche. Awada apostó por un estilo relajado pero elegante: tapado de cuero, jeans oversize con roturas y stilettos, un look que mezcló sofisticación con aire urbano.

A su lado, Antonia —que ya tiene 15 años— mostró un estilo propio con un look total black compuesto por musculosa lencera con encaje, minifalda y botas texanas marrones, una combinación con guiños western que marcó tendencia entre las invitadas.

La salida marcó además una de las primeras apariciones públicas de Awada en Buenos Aires tras conocerse su separación de Mauricio Macri, con quien estuvo casada durante más de quince años.

Durante la velada, las invitadas compartieron una cena y posaron para las fotos del evento, que también contó con la presencia de otras duplas de madre e hija del mundo del espectáculo y la moda.

Relajada y sonriente, Awada volvió a mostrar el perfil sofisticado que la convirtió durante años en uno de los referentes de estilo de la política y la moda argentina, esta vez acompañada por su hija, que empieza a asomar con identidad propia en el mundo fashion.