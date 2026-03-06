El perro que se retiró con honores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Un emotivo homenaje se realizó en honor al oficial Rex, un perro integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que durante años formó parte del equipo K-9 dedicado a tareas de seguridad en aeropuertos nacionales. El animal fue reconocido por su trayectoria como detector de narcóticos y por su aporte a los controles preventivos que la fuerza realiza en el sistema aeroportuario del país, donde los canes entrenados cumplen un rol clave en la identificación de sustancias ilícitas, equipajes sospechosos y otras amenazas vinculadas al delito.

Rex desarrolló la mayor parte de su carrera operativa en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú – Cataratas, en la provincia de Misiones, una de las terminales aéreas estratégicas del norte argentino debido al intenso tránsito turístico y a su cercanía con la triple frontera. Allí integró los binomios caninos junto a su guía, participando en controles de equipaje, inspecciones en zonas de embarque y procedimientos de prevención del narcotráfico dentro de la jurisdicción aeroportuaria.

Durante aproximadamente ocho años de servicio activo, el perro policía fue parte de las tareas cotidianas de seguridad que la PSA desarrolla en aeropuertos de todo el país, orientadas a prevenir delitos y garantizar la protección de pasajeros, trabajadores y operaciones aéreas. Los perros detectores son especialmente entrenados para reconocer olores asociados a estupefacientes y otras sustancias ilegales, lo que permite reforzar los controles en terminales aéreas mediante un método rápido y eficaz.

Tras completar su ciclo operativo, Rex fue retirado con honores de la fuerza en una ceremonia que buscó reconocer su dedicación y el vínculo construido con el personal de la institución. El homenaje destacó la lealtad y el compromiso del animal durante su carrera, recordando que los canes del servicio K-9 son considerados verdaderos agentes dentro de las fuerzas de seguridad y que, una vez concluida su etapa laboral, suelen iniciar una nueva vida fuera de los aeropuertos junto a sus guías o familias adoptivas.