Video viral: la hija abandonada que encontró a su madre después de 20 años y fue rechazada de nuevo

Lo que parecía una historia de reparación emocional terminó convertido en un momento doloroso que se viralizó en redes sociales. Un video muestra el intento de una joven de reencontrarse con su madre biológica dos décadas después de haber sido dada en adopción, pero la reacción de la mujer fue de rechazo y dejó una escena cargada de tensión.

La protagonista de la historia decidió viajar hasta Waco, Texas, luego de años intentando rastrear a la mujer que la había dado en adopción cuando era bebé. Su objetivo era simple pero profundamente emocional: conocerla cara a cara y cerrar una etapa que la había acompañado durante toda su vida.

El encuentro quedó registrado en video. Nerviosa y conmovida, la joven se acercó a la mujer y le explicó quién era. Según se escucha en la grabación, le dijo que durante años había estado buscándola y que era la hija que había dado en adopción dos décadas atrás.

La respuesta fue inmediata y fría. La mujer, identificada como Rebecca Jameson, rechazó el acercamiento y le dijo que lo que estaba haciendo era inapropiado. También señaló que la adopción había sido cerrada y que no estaba bien que la hubiera rastreado.

Un intento de reconciliación que terminó en rechazo

Lejos de reaccionar con enojo, la joven trató de explicar el motivo de su visita. Aclaró que no buscaba reproches ni reclamos, sino simplemente conocerla y decirle que la perdonaba por lo ocurrido. También expresó que entendía que las circunstancias del pasado podían haber sido difíciles.

Pero la respuesta de su madre biológica fue aún más contundente. Le dijo que debía resolver sus emociones por su cuenta y que no se sentía culpable por la decisión de haberla dado en adopción. Según sus palabras, lo hizo porque creía que así tendría una vida mejor.

El momento más duro llegó cuando la mujer le pidió explícitamente que no volviera a contactarla ni a acercarse. Con esa frase, el intento de reencuentro terminó en un nuevo rechazo que dejó a la joven visiblemente afectada.

La escena comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó miles de reacciones. Para algunos usuarios, el video refleja el dolor que pueden arrastrar las historias de adopción incluso décadas después. Para otros, también pone sobre la mesa el derecho de quienes dieron a sus hijos en adopción a no reabrir capítulos del pasado.