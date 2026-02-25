Un empresario de los neumáticos reconoció que "robábamos con los precios de las cubiertas"

En dialogo radial, el empresario Roberto Méndez reconoció que tanto las multinacionales como las marcas nacionales obtenían rentabilidades extraordinarias en las ventas de cubiertas llegando hasta el 70 por ciento. El CEO de Neumen subrayó: "Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios porque tenemos una marca que no era real". "Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a una rentabilidad normal que seria alrededor de un 20 por ciento. En un momento estábamos volcando a un 60 o 70 por ciento", reconoció con Maximiliano Montenegro en Ahora Play.

Hace una semana, la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), histórica empresa productora de neumáticos con más de 80 años de presencia industrial en el país, cerró definitivamente su principal planta en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, en un desenlace que deja alrededor de 920 trabajadores sin empleo directo y amenaza a miles de puestos de trabajo vinculados a proveedores y servicios asociados. La decisión fue comunicada por la compañía mediante un aviso colocado en los accesos a la planta, donde se anunció que cesa la producción de neumáticos.

Fuentes empresariales y gremiales coincidieron en que el cierre no fue un hecho repentino sino el resultado de una crisis estructural que se agravó en los últimos años, aunque cobró visibilidad en los primeros dos de la administración de Javier Milei. Según varios informes, la empresa ya había recurrido a un procedimiento preventivo de crisis en 2019, reduciendo progresivamente su capacidad instalada, que para fines de 2025 operaba a aproximadamente un 30% de su potencial, muy por debajo del promedio sectorial.

En ese contexto, la apertura comercial permitió un aumento notable de los neumáticos importados y una caída sustancial de los precios en dólares, presionando la rentabilidad de la producción nacional frente a productos traídos de otras regiones más baratas, particularmente desde Asia. Por su parte, el gobierno demanda a las industrias nacionales adaptarse a una nueva realidad de competencia global, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) y sindicatos del sector señalan que es la manifestación de un fenómeno más amplio de desindustrialización.

En su comunicado, la UIA advirtió que el caso de Fate no es aislado, sino parte de una dinámica donde industrias enteras enfrentan competencia internacional “fuertemente distorsionada” y pérdida de empleos calificados, y reclamó igualdad de condiciones y medidas para defender las cadenas de valor locales. El impacto del cierre trascendió el ámbito laboral. Sectores gremiales, liderados por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), denunciaron que la liquidación de la planta evidencia la falta de un proyecto de desarrollo industrial que proteja tanto a las fuentes de trabajo como a la producción local.

El cierre de Fate también expuso tensiones internas en el mercado de neumáticos y la debilidad del sector frente a la apertura comercial, con cifras que muestran un aumento de las importaciones de neumáticos y una caída en el consumo y producción nacional. Datos de consultoras e informes sectoriales indicaron que entre 2023 y 2025 las importaciones crecieron casi un 35%, mientras que el consumo aparente y la producción cayeron, repercutiendo en la pérdida de empleos y en un Sector Industrial que, según la UIA, perdió decenas de miles de puestos de trabajo en los últimos dos años.