Alfabetización: subió 152% el presupuesto en 2025 los resultados siguen estancados

El presupuesto nacional destinado a alfabetización aumentó 152% en 2025, al pasar de 144.510 millones de pesos en 2024 a 364.840 millones, según datos de Argentinos por la Educación. La inversión por alumno subió de 41.731 a 105.358 pesos.

Sin embargo, el informe “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?” advierte que el salto presupuestario no se reflejó en mejoras concretas en los aprendizajes ni en una distribución eficiente de materiales.

En 2024, el Estado nacional no entregó libros. La compra de 8,8 millones de ejemplares se realizó a fin de año y se repartió recién en 2025. Ese año se distribuyeron 19,6 millones de libros, pero la mayoría llegó después del inicio de clases, a partir del segundo trimestre. Además, no está garantizada la provisión para 2026, lo que anticipa nuevos retrasos.

Los resultados siguen siendo críticos. La prueba Aprender Alfabetización 2024 mostró que solo el 45% de los alumnos de tercer grado alcanza el nivel esperado de lectura. Tres de cada diez están rezagados. Formosa, Córdoba y CABA lideran los mejores desempeños, mientras que Chaco, Neuquén y Misiones presentan los peores indicadores.

Entre 2024 y 2025, la alfabetización fue una prioridad federal: se aprobó el Plan Nacional, se capacitaron más de 48.000 docentes y se lanzaron las Escuelas Alfa en Red. Sin embargo, un monitoreo oficial de diciembre de 2025 señala que muchas acciones siguen “en desarrollo”.

Solo 11 provincias aplicaron evaluaciones completas y apenas 5 tomaron decisiones pedagógicas con esos datos. Además, siete jurisdicciones no entregaron materiales propios complementarios.

El informe concluye que, aunque la alfabetización se consolidó como política de Estado y el aumento del gasto es significativo, sin evaluaciones anuales, devolución rápida de resultados y libros en marzo, el impacto seguirá demorado.

Por ahora, el fuerte incremento presupuestario convive con una realidad persistente: miles de chicos terminan la primaria sin leer con fluidez. El desafío para 2026 es transformar el dinero en resultados concretos.