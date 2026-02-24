La grieta en el fútbol que generó el paro de "Chiqui" Tapia y Toviggino

El fútbol argentino vivirá un episodio sin precedentes en los próximos días: entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026, todas las competencias oficiales —desde la Primera División hasta las categorías del ascenso— quedarán suspendidas. La medida fue decidida por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como respuesta directa a la investigación judicial que involucra a su máxima conducción, especialmente al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

La resolución fue comunicada tras una reunión en la que los clubes de la Liga Profesional de Fútbol acordaron convocar un paro de actividades que coincide exactamente con las fechas en que Tapia y Toviggino deben presentarse a declarar ante la Justicia Federal por acusaciones que han puesto al fútbol argentino en el centro de una tormenta institucional. Según la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y admitida parcialmente por el juez Diego Amarante, la AFA habría retenido indebidamente aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto que supera los $19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La causa también incluye presuntas irregularidades en la retención y depósito de impuestos como IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social, señalando una omisión sistemática que, de probarse, configuraría delitos tributarios graves.Tapia y Toviggino, además de estar citados a declarar —Tapia el 5 de marzo, Toviggino el 6 de marzo— enfrentan la consideración judicial por su rol en la administración de los fondos y obligaciones fiscales de la entidad. Sin embargo, la AFA ha negado la existencia de deudas exigibles y sostiene que las obligaciones fueron canceladas dentro de plazos legales o que simplemente no existieron.

La decisión de parar el fútbol fue recibida con apoyo explícito por parte de numerosos clubes de la máxima categoría, que en comunicados y pronunciamientos públicos denunciaron lo que consideran una “persecución judicial y política” contra la dirigencia de la AFA y exigieron respeto institucional. Líderes de instituciones como Vélez Sarsfield se expresaron en ese sentido y vincularon la causa con un intento de introducir cambios estructurales, como la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algo que la conducción actual rechaza con firmeza.

“El Club Atlético Central Córdoba comunica a su parcialidad y al público en general que adherirá al paro convocado por los clubes del Fútbol Argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo próximos. Entendemos que el ataque judicial y mediático sostenido que viene recibiendo la Asociación del Fútbol Argentino… resulta infundado y carente de sustento, generando un escenario de incertidumbre que perjudica a todo el fútbol argentino”, comunicaron desde la institución de Santiago del Estero. Por su parte, el Club Atlético Tucumán informó “que adhiere y respalda el comunicado emitido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a las informaciones difundidas sobre la citación judicial a autoridades de dicha entidad".

Algunos clubes, sin embargo, no emitieron pronunciamientos oficiales ante la medida ni respaldaron explícitamente a la AFA o a sus dirigentes en redes sociales o comunicados formales, generando un mapa de posiciones variadas. Informes paralelos señalaron que ciertas instituciones, principalmente fuera de la élite del fútbol nacional, optaron por mantener silencio o evitar tomar partido en el conflicto hasta tener más claridad sobre las implicancias legales y deportivas. Esto incluye a clubes grandes como Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo o Independiente, que no hicieron declaraciones propias rechazando el paro de manera separada de lo decidido en AFA.

El resultado es un escenario inédito: el fútbol, tradicionalmente un motor social, quedará aislado del calendario competitivo por cuatro días, en medio de una disputa institucional que trasciende el campo de juego y pone bajo lupa la transparencia y la gestión de la principal entidad rectora del fútbol local.