“Brava”, el libro con el que Maggie Leri convierte el dolor en conciencia

Maggie Leri descubrió que la línea divisoria entre el dolor y la voluntad es, muchas veces, más sutil de lo que parece. Nacida en Asunción, Paraguay, en 1973 y residente en Uruguay desde 2020, su historia traza un camino de transformación profunda y consciente desde que recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva, una enfermedad crónica del sistema nervioso que, si bien no tiene cura, la llevó a redefinir su vida, sus sueños y sus límites.

Lo que para muchos es un balde de incertidumbre, para Leri fue un punto de inflexión. Tras décadas de síntomas inexplicables que comenzaron en su juventud, el diagnóstico, finalmente, puso nombre a lo que su cuerpo ya sabía. “Mi enfermedad no me define, lo que hizo fue ayudarme a transformar mi forma de ver la vida”, confesó con una mezcla de franqueza y serenidad.

La escritura y el deporte se convirtieron en sus grandes anclas. “Brava”, su primer libro, publicado recientemente por Editorial El Ateneo, no es un relato convencional sobre la enfermedad, sino una cartografía íntima del dolor, del amor, de la vulnerabilidad transformada en fortaleza. En sus palabras, “Brava” es una historia de amor a la vida, como también de la oscuridad que rodea a la muerte, y de cómo atravesar ese dolor para darle un significado que permita trascender.

Autosuperación. Pero antes de volcar todo en tinta, Maggie llevó su cuerpo al límite físico, como cuando realizó el Ironman 70.3 de Punta del Este, una de las competencias más exigentes de triatlón de larga distancia, la cual convirtió en un hito personal y colectivo. Allí, en 2024, formó parte de una posta junto a dos compañeros también con esclerosis múltiple, nadando ella los 1.900 metros en aguas abiertas, mientras ellos afrontaban la bicicleta y la corrida, con el firme propósito de enviar un mensaje de superación lejos de toda condescendencia. “El Ironman fue una idea que me sostuvo durante años, me mantuvo enfocada, decidida, trabajando en equipo y creyendo en mí. Haberlo logrado significó una tremenda alegría”.

La natación, disciplina que la acompaña desde su infancia, encontró en el agua un espacio de libertad: “En el agua no encuentro ninguna discapacidad”, señala Leri, describiendo cómo cada brazada la reconecta con su esencia más auténtica.

El lanzamiento de “Brava” en Asunción y Montevideo reunió a lectores, amigos y referentes de la cultura y el deporte. Allí, la autora explicó que escribir fue, en sus comienzos, una forma de sanar, de nombrar lo que antes guardaba en silencio, hasta que la escritura se volvió espejo y ahora puente hacia otros. “Lo que no se nombra, no se comprende. Y lo que no se comprende, se excluye”, dijo, subrayando que el libro nace de un largo proceso de sanación y liberación.

La narración no esquiva los temas más duros de su vida como el miedo, la fractura emocional, los vínculos dolorosos, pero tampoco renuncia a celebrar las victorias cotidianas, como el amor por sus hijas, la reconciliación con su familia, la fortaleza de su espíritu. “Brava” es una autobiografía con significado colectivo, una invitación a repensar la relación entre vulnerabilidad y fuerza.

Hoy, Leri no solo es escritora y deportista, sino embajadora del programa Fit for Life de la UNESCO, que promueve la actividad física como herramienta para mejorar la salud mental y emocional. Su agenda incluye charlas, nuevos proyectos editoriales, entre ellos una versión infantil de “Brava” y una guía de herramientas para la sanación, y una presencia creciente en eventos de impacto social.

Para quienes buscan respuesta ante la adversidad, Maggie ofrece un consejo que resume su filosofía: “No esperes a que la vida te rompa para empezar a vivir con conciencia y amor propio”. Su historia, inscrita entre la tinta de un libro y la espuma del mar, demuestra que la voluntad humana, cuando es auténtica, tiene la capacidad de reinventarse y, sobre todo, de inspirar.