Quién es Sofía Smaldone, el nuevo romance que le adjudican a Macri

"Mauricio llegó solo a la ceremonia del casamiento, pero al llegar el momento de la fiesta, su actual saliente llegó para acompañarlo", explicó Yanina Latorre en su ciclo televisivo agregó:"Ella subió una selfie con él y puso como canción ‘She’s my partner’". La periodista de espectáculos develó que el líder del PRO se lo vio junto a una joven llamada Sofía Smaldone en la fiesta de bodas de Rodrigo Valladares​ Macri y Emily Lucius en Los Abrojos. "Estuvieron toda la noche sentados juntos y charlando, ella muy en el oído de él todo el tiempo", destacaron en el programa.

Desde que Mauricio Macri volvió a la soltería, tras 15 años de matrimonio con Juliana Awada, se lo ha vinculado con distintas famosas del ambiente artístico, desde Juanita Viale hasta Guillermina Valdes. Sin embargo, el caso de Smaldone es distinto, rompe con ese molde debido a que su profesión es la de coach motivacional u "Holistic Couch". Como pie de presentación en sus redes sociales, la especialista expresa: "Te ayudo a reconocer patrones y volver a tu esencia, ahí está la felicidad".

La relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, que durante más de una década fue una de las parejas más visibles de la política argentina, llegó a su fin a fines de 2025, luego de más de quince años juntos y una hija en común, Antonia. La separación se conoció públicamente en enero de 2026 y marcó el cierre de un vínculo que había comenzado en 2009 y se había formalizado con su casamiento en noviembre de 2010.

Durante años, Awada acompañó a Macri durante su etapa como jefe de Gobierno porteño y posteriormente como presidente de la Argentina entre 2015 y 2019, período en el que ejerció el rol de primera dama y construyó una imagen ligada a la moda, la vida familiar y el bajo perfil político. Con el paso del tiempo, sin embargo, ambos comenzaron a llevar agendas y estilos de vida cada vez más separados: él más activo en la política y en los viajes vinculados a la actividad pública, y ella enfocada en sus proyectos personales y empresariales, con largas temporadas en el sur del país.

Aunque nunca dieron detalles públicos sobre los motivos de la ruptura, en el entorno de ambos se habló de un desgaste natural tras años de convivencia bajo intensa exposición mediática. Tras confirmarse la separación, la vida sentimental del exmandatario volvió a captar la atención mediática. En los meses siguientes aparecieron distintos rumores de romances con modelos y figuras del espectáculo, entre ellas Chloé Bello y Natalia Graciano, aunque ninguno de esos vínculos fue confirmado.

Los rumores crecieron después de que la propia Smaldone, madre de dos hijas, publicara en redes sociales una selfie junto al dirigente político, musicalizada con una canción sugestiva, aunque la imagen fue eliminada poco después. El gesto bastó para que programas de televisión y portales de espectáculos instalaran la versión de un posible romance.

Por el momento, ni Macri ni Smaldone confirmaron públicamente la relación. Sin embargo, las imágenes del evento familiar y las publicaciones en redes bastaron para que el supuesto vínculo se instalara en la agenda mediática, en un contexto en el que el ex presidente vuelve a ser observado no solo por su rol político sino también por su vida privada tras el final de su matrimonio con Awada.