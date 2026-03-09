Andrea del Boca en "Gran Hermano": la dueña de la Casa

La nueva temporada de “Gran Hermano: Generación Dorada” no es un reality más en la pantalla de Telefe, sino una apuesta audaz para recuperar audiencia y revitalizar su formato insignia. El concepto de “Generación Dorada” implica un ensamblaje deliberado de perfiles que van desde íconos populares hasta figuras con resonancia en redes, pasando por ex participantes y mediáticos de distintas épocas. La inclusión de Andrea del Boca no es un gesto de nostalgia ni una ocurrencia de último momento, es el corazón estratégico de una producción que busca medir un promedio de 14 puntos de rating y para ello, estudio de mercado mediante, amalgamar segmentos etarios y públicos fragmentados en un solo espectáculo televisivo.



Estrellita mía. Del Boca, referente absoluto de las novelas de los '90 y 2000, llega a la casa más famosa del país con un aura que trasciende el rating minuto a minuto. Su entrada fue uno de los momentos más esperados de la apertura del ciclo y se diseñó como un imán para el público adulto que la vio crecer en la pantalla chica. Esta figura, sin embargo, opera en un terreno sinuoso.



Si bien aporta notoriedad y una gráfica potente para la pantalla, también enfrenta el prejuicio implacable de los fandoms digitales, donde muchos jóvenes la perciben como un símbolo del pasado con poco espacio en las lógicas virales contemporáneas. Este choque de percepciones, lejos de ser casual, forma parte de la construcción narrativa que Telefe busca potenciar. Del Boca también tiene un punto que se le puede volver en contra y es su pasado judicial, donde fue sindicada como la ideóloga de una novela que le costó al Estado mucho dinero y nunca salió a la luz. Y pese a que la Justicia ya la absolvió, la causa no está cerrada definitivamente.



Sin embargo la estrategia de Telefe se extiende más allá de Del Boca. Divina Gloria, una de las figuras con arraigo en el espectáculo argentino de los '80, era el otro punto decisivo. Pero la apuesta salió mal y, por indicación médica, la versión local de Cyndi Lauper debió abandonar el ciclo a los dos días de comenzado. La idea era rememorar los años 80 y la mística de los Olmedo y Porcel, así como lo hacen las series autobiográficas de Netflix y Amazon. Por ello, la producción había barajado figuras como Noemí Alan y Adriana Brodsky, sin llegar a ni siquiera una primera reunión. Igual tienen el ancho de espada en la caja de seguridad de un banco: Graciela Alfano. Solo en caso de derrumbe lo utilizarían.



Dentro de la casa, la convivencia puso en evidencia cómo Telefe pensó el programa con táctica militar. La ex vedette Yanina Zilli, con su pasado vinculado a figuras como Luis Miguel y Diego Maradona, representa un guiño a la generación que vivió la explosión de los '90. Ella es en realidad la némesis de Del Boca. A su vez, el ex futbolista Brian Sarmiento ofrece un puente con el universo futbolero y un potencial caudal narrativo para reels de Instagram y TikTok.



Esta conjunción de historias fue diseñada para generar “ventanas” de consumo multiplataforma. Peleas, alianzas, tensiones y romances que alimentan debates en programas de chimentos, clips virales y discusiones en redes. La tensión latente entre Del Boca y Zilli ya prendió las alarmas y el mando de la casa ya está en juego. Mientras la ex “Celeste siempre Celeste” se adueñó de la cocina y de los tiempos del baño, la cena y demás, Zilli conquista desde el relato y carisma. Vivencia maternal versus la experiencia de la calle. Del Boca y Zilli, en un poco más de una semana de competencia, se enfrentaron verbalmente en varias oportunidades, alimentando una grieta que recuerda a las primeras casas de “Gran Hermano”.



Comienzo en baja. Por el momento, en los pasillos del canal nadie festeja las cifras que miden los envíos, De hecho en los últimos días, la versión desahuciada de “Masterchef Celebrity” le ganó por un punto, con un asombroso 12,2 a 11,4. Pero tienen recursos en carpeta y el romance entre Del Boca y Eduardo Carrera, ex participante veterano, podría aflorar en breve.



Está claro que no fue el arranque esperado y todo dependerá del encantamiento o rechazo del público con Del Boca, la actual dueña de la casa, Pese a ello, "Gran Hermano" es un acorazado que ya supo atravesar tormentas y llegar siempre a destino.

