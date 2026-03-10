Video: así usan las pistolas Taser en Santa Fe

Un procedimiento policial en la ciudad de Rosario volvió a poner en el centro del debate el uso de armas de baja letalidad en la Argentina luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que efectivos de la Policía de Santa Fe reducen a una persona mediante una pistola Taser. La secuencia, registrada por testigos y replicada rápidamente en plataformas digitales, muestra el momento exacto en que los agentes aplican una descarga eléctrica para inmovilizar a un sospechoso, que portaba parte de un poste de madera para su defensa, durante un operativo que había comenzado por un episodio de violencia en la zona.

Las pistolas Taser son dispositivos de electrochoque diseñados para incapacitar temporalmente a una persona mediante impulsos eléctricos que interfieren con el control muscular. Funcionan disparando dos dardos conectados por cables que transmiten la descarga y provocan una contracción involuntaria de los músculos durante algunos segundos, lo que permite a los agentes reducir al sospechoso sin recurrir a armas de fuego.

En la provincia de Santa Fe, este tipo de armamento comenzó a incorporarse recientemente como parte de un plan de modernización del equipamiento policial. El gobierno provincial adquirió alrededor de cien pistolas Taser junto con otras herramientas de baja letalidad, como lanzadoras Byrna y cámaras corporales, en una inversión destinada a dotar a los patrullajes urbanos de una alternativa intermedia entre la disuasión verbal y el uso de armas de fuego. Antes de su implementación, los efectivos recibieron capacitación específica sobre protocolos de uso y seguridad.

La utilización de este tipo de dispositivos no es exclusiva de Santa Fe. En la Argentina, las pistolas Taser ya forman parte del equipamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y también fueron incorporadas por algunas fuerzas federales, mientras que otras provincias analizan su implementación dentro de estrategias de seguridad orientadas a reducir el uso de armas letales en intervenciones policiales.

El debate sobre las armas de electrochoque no es nuevo y suele reaparecer cada vez que se difunde un procedimiento como el ocurrido en Rosario. Mientras algunos sectores las defienden como una herramienta que puede evitar muertes tanto de policías como de civiles, organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos de abuso y sobre el intenso dolor que produce la descarga eléctrica.

En medio de esas discusiones, uno de los episodios más comentados ocurrió recientemente en Córdoba, cuando el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, decidió probar personalmente un dispositivo eléctrico utilizado por la policía durante una demostración pública del nuevo equipamiento. En plena presentación, el funcionario se ofreció como voluntario para recibir la descarga del arma —similar en funcionamiento a las Taser— y el momento quedó registrado en vivo. Tras recibir el impacto, el ministro cayó de rodillas y admitió entre risas y gestos de dolor que el choque “no se aguanta”, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Estos videos vuelven a instalar la discusión sobre la incorporación de estas herramientas en las fuerzas de seguridad. Mientras las autoridades sostienen que su uso permite controlar situaciones de violencia sin recurrir a disparos letales, la polémica continúa abierta en torno a los límites y protocolos que deben regir su aplicación.