Fer Dente: “Siento que me paterno a mí mismo”

“No tengo la menor idea. Es una pregunta casi imposible de contestar”, dice Fernando Dente cuando se le pide que se defina, que cuente quién es. “No sé quién soy. Durante muchos años me sentí muy cómodo con esquivar las etiquetas. Todo puede cambiar. Muchas veces me pasó que todo cambió de la noche a la mañana. En las experiencias que voy haciendo aparece de a ratitos quién soy y es como un encuentro para mí”, confiesa.

Fer Dente, como se lo conoce artísticamente, es actor, cantante, bailarín, director de escena y conductor. Desde muy chico se formó en comedia musical y se hizo conocido al ganar el reality “High School Musical: la selección” y protagonizar la película “High School Musical: El Desafío” (2008). De gran versatilidad, participó en importantes producciones, como “Despertar de primavera”, “Peter Pan”, “La novicia rebelde” y “Casi Normales”, entre otros, novelas y programas de televisión.

En su vuelta al escenario musical, luego de cuatro años, hoy da lo mejor de sí en “Company”, que protagoniza y dirige. Una brillante producción de su productora Club Media, con un elenco encabezado por Alejandra Radano, orquesta en vivo y la dirección musical de Damián Mahler en el teatro El Nacional hasta fines de marzo.

Además, se prepara para dirigir “Hairspray”, con el debut actoral de Damián Betular como protagonista, y la producción de Olga y Club Media. El estreno está previsto para principios de mayo en el Coliseo. Y continua con el Instituto Argentino de Musicales que comparte con Ricky Pashkus.

Noticias: ¿Cuál es su propósito de vida hoy?

Fer Dente: Siempre está relacionado a la expansión. Algo que construí y que me da mucha alegría es mi compañía, este espacio con mi equipo creativo y mi socio con quien armamos estos espectáculos donde damos primeras oportunidades, cuando el material lo permite. Los que están es porque quieren, para nosotros es muy importante que estén por deseo propio, por compromiso y convencidos. Hoy lo que más me gusta es generar estos espacios donde se construye una mirada, una identidad, y siento que también estoy aportando un granito de arena a esta industria.

Noticias: En síntesis, su propósito es ser artista en sus diferentes facetas.

Dente: Sí, yo digo que vivo en una isla, que es mi vocación, y que por la isla me gusta moverme por todos lados.

Noticias: ¿Cuál es su mejor versión? Sus mejores aspectos.

Dente: Trato de generar y construir espacios de mucho bienestar. Soy muy preso de las formas, para mí son muy importantes, de la seriedad. Me ocupo mucho de que la amabilidad esté presente en todo lo que hago y la gente que trabajó con nosotros nos lo ha señalado. Eso también genera cierto sentido de pertenencia.

Noticias: ¿Y que quisiera cambiar? Esos aspectos suyos que no le gustan tanto.

Dente: Me cuesta un poco lidiar con la sensación que me queda después de decir no, aunque cada vez menos. Marcar ciertos límites, lo hago y confío en mis formas, al menos siempre están cargadas de la mejor intención, pero a veces me cuesta lidiar con eso después. En muchas cosas todavía me siento un niño.

Noticias: ¿Qué lo mueve?

Dente: Creo que la expansión. Soy muy consciente de lo afortunado que soy, del lugar de privilegio que tengo en la industria. Desde muy chico tuve la suerte de trabajar con los mejores, de tener los mejores maestros, de trabajar con actores increíbles. Siempre sentí que estaba como con yapa, que había más de lo que esperaba tener, y siempre eso vino de la mano con mucha responsabilidad.

Noticias: Además de la suerte que pudo haber tenido, se nota que tiene mucho trabajo, preparación y estudio.

Dente: Sí, a eso me refiero con responsabilidad. Yo era muy joven, tenía cierta popularidad, trabajo y demás, y sentía que era cuando más tenía que invertir en mi formación, aprender, entender. Hoy me sigue pasando lo mismo. Ahora, además, pienso qué es lo mejor que puedo hacer para este mundo. Pienso cuál es la mejor historia que hay que contar y pienso mucho en las primeras oportunidades. Por ejemplo, en “Despertar de Primavera”, que termina ahora, tengo un elenco de 13 chicos que salieron de una audición abierta y 10 de esos chicos fue la primera vez que se subieron a un escenario profesional y en un año se convirtieron en profesionales con una disciplina, un compromiso, una capacidad de lectura de las situaciones. Ese es mi orgullo más grande. Yo tuve la fortuna de tener a Ricky Pashkus, que fue siempre mi mentor y que me acompañó, además de los grandes maestros y directores con los que trabajé, con los que aprendí mucho. Poder continuar con ese legado para las nuevas generaciones es muy importante para mí.

Noticias: ¿Está contento con quién es?

Dente: Siempre estoy con la necesidad de ponerme un saco más grande. Todo el tiempo estoy viendo qué será lo próximo. No es una cuestión de ambición pura, a veces, ni de reconocimiento. Yo siento que me paterno a mí mismo. Todo el tiempo estoy viendo qué necesita mi hijo, que soy yo.

Noticias: ¿Cómo llegó a “Company”?

Dente: Es un musical histórico, un clásico en Broadway, y yo hacía casi cuatro años que no me subía al escenario de un musical, y era un título al que le tenía muchas ganas. Adquirimos los derechos y es la primera vez que hago esta aventura de dirigir y actuar al mismo tiempo.

Noticias: ¿Cómo es esta aventura?

Dente: Fue más desgastante que otros procesos, más demandante, sin duda, pero fue igual o más placentero también. Fue muy interesante. Además, no había otra opción. Hubiera vuelto loco a un actor si lo casteaba y hubiera trastornado a otro director si me dirigía. Yo tenía muy claro cómo quería que fuera el espectáculo. Eso también me ordenó mucho.

Noticias: Una pregunta a propósito de la trama del musical. ¿Estar solo es realmente tan fácil?

Dente: Depende. En mi caso, la soledad es un gran espacio de refugio para mí. Es donde construyo, imagino, leo, trabajo. Necesito mucho esos espacios para después poder compartir con los demás.

Noticias: Otra pregunta al respecto. ¿Estar con alguien lo complica todo o le da sentido?

Dente: Yo creo que le da sentido mientras las cosas están y funcionan. Los vínculos son así. A veces es más grave todo, más pesado por la carga de perpetuidad que se les pide a los vínculos. Poder ser uno con otro es una sensación y una experiencia que recomiendo con todo mi corazón. Es super, super lindo. Después, las formas pueden modificarse, pueden cambiarse.

Noticias: ¿Cómo es el vínculo con su pareja, Pablo Turturiello (actor, cantante y compositor uruguayo)?

Dente: Él es una persona muy increíble…

Noticias: ¿En qué sentido?

Dente: Porque es muy increíble que una persona reúna tantas cualidades. Su inteligencia, su sentido del humor, su belleza, su picardía, su inteligencia emocional, su capacidad para leer situaciones, para ubicarse dentro de esas situaciones, su talento. Pablo es maravilloso. Es bárbaro. Además, un gran compañero.

Noticias: Hace veinte años se enteró de su verdadera identidad cuando su madre le confesó que su padre biológico había sido un cura. ¿Cómo impactó esa noticia en usted?

Dente: Fue algo que me marcó mucho, me marca, está en mi ADN justamente. Pero para mí hoy es muy natural, es parte de mi historia, y es algo que yo no elegí, ni siquiera lo viví, soy la consecuencia de algo, y lo bueno es que no lo tengo asociado con energía negativa. Es lo que me tocó.

Noticias: ¿Pudo tener diálogo con su padre biológico?

Dente: Sí, lo conocí y decidí que eso estaba bien para mí hasta ahí. Después no continuó.

Noticias: Con su hermano Tomás (tiene otros dos hermanos: Lucas y Guido) no tiene vínculo desde hace muchos años. ¿No?

Dente: Cada vez me siento menos cómodo hablando de eso. Ya somos grandes, yo tengo sobrinos y siento que el foco está en las nuevas generaciones. No hay nada más que pueda decir ni nada interesante que tenga que ver con esto.

Noticias: Volviendo al tema laboral. ¿Está con los ensayos de “Hairspray”?

Dente: Tengo audiciones abiertas esta semana y la otra y el 23 de marzo empezamos a ensayar.

Noticias: ¿Por qué eligió a Damián Betular, que no es actor, como protagonista?

Dente: Porque es un personaje en sí mismo y la obra requiere alguien así para ese rol. Tiene que hacerlo alguien que tenga algo más. Lo originó una drag queen y con eso te digo todo. Lo han hecho actores a lo largo del mundo, pero también figuras que no son actores. La obra de alguna manera habla del por qué no. Todos merecemos una oportunidad de hacer eso que queremos alguna vez. Damián tiene un carisma enorme, lo vi bailando, lo vi cantando, y dije hay que hacer “Hairspray” con él. Fue un impulso absoluto.

Noticias: ¿El destino lo hace cada uno?

Dente: Es una cocreación. A veces, uno tira y responde. A veces, el destino tira y uno decide para dónde se acomoda y ahí se va construyendo. Es como un baile de a dos. En definitiva, somos lo que hacemos con lo que nos toca. Ahí sí es donde uno tiene autonomía, uno puede elegir dónde poner el foco.