Santiago del Moro adelanta detalles del nuevo Gran Hermano

Santiago del Moro abrió el juego sobre lo que viene con Gran Hermano: Generación Dorada, la edición que Telefe prepara como celebración de los 25 años del reality más emblemático de la TV argentina.

La casa más famosa del país, ubicada en Martínez, Buenos Aires, llegará con un diseño totalmente renovado: la producción trabaja en una estética moderna, con pantallas inmersivas y espacios pensados para intensificar la convivencia y los desafíos de los participantes.

Del Moro confirmó que la propuesta mezclará habitantes anónimos, ex participantes y figuras reconocidas, sin eliminar la esencia del formato clásico. El conductor destacó que no se tratará de una versión de famosos “VIP”, sino de un casting diverso, en el que Telefe podrá invitar concursantes mediante boletos dorados.

Entre las novedades estructurales se mencionan áreas exteriores repensadas, nuevas zonas de juego y paneles interactivos que permitirán dinamizar las galas y las convivencias diarias. Todo está concebido para ofrecer no solo entretenimiento, sino también un espectáculo visual impactante.

Más allá de lo estético, Del Moro anticipa que la edición Generación Dorada buscará revitalizar el formato con reglas actualizadas, nuevos recursos narrativos y una convivencia que capture tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas audiencias.

Con el regreso inminente de Gran Hermano a la pantalla de Telefe, las expectativas están puestas en cómo resonará esta edición especial: una mezcla de nostalgia y renovación televisiva.