Ginette Reynal: “Siempre fui transgresora y rebelde”

Juana Reynal Blaquier es una mujer que se hace notar, aunque no se lo proponga expresamente. Su presencia, su belleza, la forma de hablar, el tono de su voz, la expresión de su mirada, todo hace que no pase desapercibida. Ginette, como la llamó su niñera francesa, pertenece a familias importantes de la sociedad argentina y tiene un aire de glamour innato. Chica brava y preciosa, se destacó como modelo desde muy jovencita y le fue muy bien en ese mundo de fantasía. Después viró a la actuación. Desde hace años es actriz y trabajó también como conductora de televisión. En la actualidad, además, aconseja, opina y abre el juego a sus casi cincuenta mil seguidores en su cuenta de IG (@reynalgina). Se casó tres veces, con Julio Zabaleta, Manuel Flores Pirán y Miguel Pando, de quien enviudó en 2011. Tiene tres hijos y un nieto.

“Soy multifacética. Me gustan las personas, me interesa conocerlas. Me gustan las personas diferentes. Lo nuevo, lo original. Me parece que yo soy original, creativa. Tengo defectos, obviamente, pero no te los voy a contar acá. No voy a pinchar el globo”, aclara Ginette durante su charla con NOTICIAS, en una tarde donde la lluvia asoma como alivio al sofocón veraniego.

Noticias: ¿Sus fortalezas?

Ginette Reynal: Mi capacidad de adaptación, mi curiosidad y mi conciencia. Soy detallista, observo, miro.

Noticias: ¿Sus debilidades o aspectos más flojos?

Reynal: Mi dificultad para mantener el foco, a veces me cuesta, me tengo que esforzar. Me distraigo con mucha facilidad, porque soy muy curiosa y me interesa todo. Ahora, por ejemplo, estoy ensayando y estudiando letra, pero también estudio astrología, pinto. Tengo intereses múltiples, en algún momento es una fortaleza y, en otros, un punto débil. Tengo carácter fuerte, parezco toda amorosa y simpática, pero tengo mi temperamento. No soy jodida, aprendí a manejar mi carácter con mucha terapia y mucha conciencia de mí misma.

Noticias: Pertenece a familias importantes de la élite económica y social argentina. ¿Cuánto la favoreció esto y cuánto entorpeció su desarrollo?

Reynal: Me favoreció en un cien por cien. Sería escupir al cielo si te dijera que no. Tuve una educación maravillosa, todo el resto, bueno, hay que ir a terapia. Pero todos tenemos que ir a terapia, es como el gimnasio de la cabeza. El haberme criado en estas familias me abrió puertas. Tengo una abuela norteamericana y familia norteamericanas, la paso muy bien allí, me gusta su humor, su cultura, fui a colegio inglés. Con mi abuela materna viajé mucho y tuve una relación casi como si fuera mi mamá, porque mamá era muy joven cuando me tuvo.

Noticias: A los 17 se fue con su abuela materna a Europa y estuvo tres años viviendo allí.

Reynal: Sí, primero fuimos a Tel Aviv. Fui a hacer el salón de la moda de cuero en Israel y después me llevaron a trabajar en Europa. Yo había arrancado a trabajar como modelo a los quince años en Buenos Aires. Estuve unos años en Europa, volví y empecé a trabajar con Sofovich, los Bredeston, hice un montón de cosas, “El infiel”, novelas…

Noticias: ¿Qué aprendió en el mundo del modelaje?

Reynal: Uno aprende siempre, pero yo aprendí más cuando hice cagadas. Aprendés más de los tropiezos que de los triunfos. El modelaje me dio disciplina y me enseñó el límite con mi cuerpo y con mi persona. Decir: “No, esto a mí no me va”. Cuando empecé a trabajar en Europa había muchas chicas finlandesas, suecas, inglesas que tenían una crianza mucho más libre que la que había tenido yo. Mirando eso me di cuenta de dónde podía desajustar el corset.

Noticias: De todas maneras, siempre fue transgresora.

Reynal: Sí, transgresora y rebelde. Desde que tenía uso de razón yo quería conocer todo. Mi mamá me decía siempre: “Yo te voy a domar”. Y yo la miraba y le decía: “No, no me vas a domar, ni vos ni nadie”. Me costó algunos tropiezos feos, pero sabía que iba a ser independiente y libre y que quería conocer el mundo.

Noticias: ¿Cuál fue su mayor transgresión?

Reynal: Haber probado las drogas. Una transgresión inútil. No lleva a ningún lado, es abrir una puerta falsa.

Noticias: Usted había hablado de su adicción a la cocaína, ya superada hace tiempo.

Reynal: Sí, gracias a Dios llevo once años y seis meses sin consumir.

Noticias: ¿Se siente curada?

Reynal: No, la adicción es una enfermedad que no se cura. La cocaína es uno de los síntomas, pero la adicción es mucho más compleja. Se detiene, pero no se cura.

Noticias: Es consciente

Reynal: Todos los días de mi vida soy consciente.

Noticias: ¿Es adictiva en otros términos?

Reynal: Ya no, porque tengo mucho trabajo hecho. Llevo treinta años de no tomar alcohol y once años y pico de no tomar drogas. En todo este tiempo seguí trabajando arduamente en mi persona, haciendo terapia, constelaciones familiares, meditación, yendo a los grupos. La adicción es una compulsión que viene desde un lugar donde se detuvo la maduración con respecto a las otras partes de tu ser. Esa parte tironea y ese tironeo genera ansiedad y angustia. Entonces, para calmar esa angustia te tomás un vino o lo que sea.

Noticias: ¿Qué clase de mujer es hoy?

Reynal: Soy varias versiones al mismo tiempo. Soy actriz, compañera de mis compañeras de trabajo, mamá, abuela de mi nieto, amiga de mis amigos. Soy tranquila, necesito mis tiempos de soledad y de silencio. Me levanto a la mañana muy temprano, riego mis plantas. Soy una persona común. No tengo altibajos y tampoco tengo veleidades. Estoy en armonía, eso no significa que no tenga conflictos. Cuando era más chica era muy sociable, muy amiguera, tenía distintos grupos. Hoy hay muchas de esas personas que quiero un montón, pero ya no pertenecen a mi vida diaria, y muchas formas de vivir que tampoco pertenecen a mi vida diaria. El jet set, los lugares vip, los eventos, ya no resueno con eso.

Noticias: ¿Qué ve cuando se mira al espejo?

Reynal: El paso del tiempo. A veces me miro y digo “Guau”. Pero también veo mucho humor, vitalidad, ganas, soy muy hacedora, activa, tengo mucha fuerza de voluntad y sigo, sigo.

Noticias: ¿Cuánto le preocupa su imagen y qué hace para verse bien?

Reynal: De todo para sentirme bien. Hago terapia, medito todas las mañanas, voy a un spa tres veces por semana y hago sauna, inmersión en agua helada, luces infrarrojas. Trabajo con el Dr Pablo De Caso, que es reumatólogo y, además, hace medicina de la juventud. Me inyecto péptidos, tomo suplementos naturales para sentirme más vital, para tener más energía. Camino, me baño en la pileta, tomo sol. Estoy siempre activa.

Noticias: ¿Cómo viene su año laboral?

Reynal: Estuve haciendo un proyecto autogestionado con dos amigas, María Laura Di Ciancia y Victoria Aragón. Una comedia de media hora en un teatrito que alquilamos y terminamos haciendo más funciones de las esperadas. Ahora nos agarró un productor y vamos a ir a la calle Corrientes a partir de abril.

Noticias: Y está ensayando con José María Muscari.

Reynal: Sí, estoy estudiando y ensayando con Muscari para la obra Doradas. Somos Cristina Alberó, Marta Albertini, Carolina Papaleo, Judith Gabani y yo. Estrenamos el 19 de marzo en el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes.

Noticias: ¿Cómo se siente pisando el escenario?

Reynal: Muy bien. Logré algo que para mí es un montón, poder escuchar las críticas de un director. Antes me impactaban en el tercer chakra, en el asiento de mi personalidad. Con Muscari hice “La Casa de Bernarda Alba” y “Sex”. Me encanta trabajar con él, es un director muy claro, pero a veces es difícil escuchar lo que tiene para decir.

Noticias: ¿Cómo es su mundo afectivo?

Reynal: Muy simple, mis hijos - Mía (34) y Martín (33) Flores Pirán y Jerónimo Pando (28)- mi nieto- Ramsés (6)- mis hermanos. Soy re familiera.

Noticias: ¿Está en pareja o de novia?

Reynal: No. En general lo vivo bien, pero hay momentos en que voy volviendo a mi casa tarde, cansada después de un ensayo, y digo: “Cómo me gustaría que me esté esperando alguien o que me llame”.

Noticias: ¿Cuál es su visión del amor hoy? ¿Volvería a convivir?

Reynal: No sé, como yo he sido en el amor, probablemente volvería a convivir. Me gusta estar con mi pareja, cuidarlo y que me cuide y tener una situación de nido. Divertirme, para mí es muy importante el sentido del humor, reírme con mi pareja. Pero me cuesta muchísimo relacionarme hoy. No se me cruzó nadie que pueda decir que me gusta como para tener un encuentro. No me sale.

Noticias: ¿La felicidad es….?

Reynal: La felicidad es una elección, un estado, una construcción que depende mucho de la capacidad que cada uno tenga de flexibilizarse, de adaptarse. Para ser feliz uno tiene que aprender a veces a conformarse con que las cosas no van a ser cien por cien como uno quiere. Aceptar como vienen y trabajar con las cosas que nos gustan y nos hacen bien. La frase “yo soy” es una trampa. Cuando te estructurás mucho en creencias personales, a veces sostenés cosas que ya no te definen más. Yo digo “soy rebelde”. Bueno, no es tan así en estos momentos, ya no soy rebelde sin causa.