Jacob Elordi: “Espero que ‘Cumbres Borrascosas’ reavive la pasión en el público”

Ganador del Critics Choice Award, doble nominado en los Golden Globes y nominado a Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar, todo con solo 28 años. Desde que arrancó la temporada de premiaciones, la vida de Jacob Elordi es una carrera frenética muy alejada de ese chico australiano que soñaba con triunfar en el rugby y por una lesión en la espalda terminó siendo actor.

Su llegada a la industria se hizo notar, era difícil pasar desapercibido midiendo casi dos metros y demostrando una valentía poco frecuente para explorar los claroscuros de sus personajes. Porque si bien fue el galán romántico de “La cabina de los besos”, su siguiente paso lo llevó a encarnar a Nathan, el torturado y controvertido protagonista de “Euphoria”, un rol que requería hundirse en un espiral de toxicidad, violencia y vulnerabilidad. También compuso a un Elvis Presley memorable en “Priscilla”, la película de Sofia Coppola

A sus múltiples premios y nominaciones por interpretar a la Criatura en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro, ahora le sigue un protagónico salvaje, oscuro y pasional en “Cumbres Borrascosas”, la más reciente adaptación cinematográfica de la icónica novela de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell, una de las voces más audaces y desprejuiciadas del nuevo cine. Jacob Elordi, a diferencia de otras estrellas como Leonardo Di Caprio que jamás fue dirigido por una mujer, no le huye a las directoras.

En “Cumbres Borrascosas”, que acaba de estrenarse, Margot Robbie y Jacob conforman una de las parejas más bellas de todos los tiempos. Sus interpretaciones de Cathy y Heathcliff, rehenes de un amor maldito y de una sed de revancha que trascenderá generaciones, son más modernas y poperas pero también nos devuelven la sorpresa con la que leímos la novela por primera vez.

Mientras tanto Jacob Elordi lee mucho, colecciona tote bags de distintos museos, toma notas en incontables libretas y juega en el set con su perra Layla, una Golden Retriever con los mismos ojitos que su Criatura en Frankenstein. Mientras disfruta del suceso de “Cumbres Borrascosas”, espera que llegue el día de la ceremonia de los Premios Oscar para ir con su mamá, se lo prometió cuando era chico, ahora por fin podrá cumplirlo. Y en una pausa se toma su tiempo para charlar con NOTICIAS, no podemos pedir más.

Noticias: Siempre se te ve rodeado de libros, se sabe que sos un lector constante. ¿Cómo fue tu acercamiento a la novela? Viste que está ese prejuicio de que es un libro para mujeres...

Jacob Elordi: “Cumbres Borrascosas” lleva tanto tiempo entre nosotros que todos tenemos una idea de la historia que hemos visto o escuchado tantas veces, pero no siempre se ajusta a lo que realmente es la novela. Te doy la razón en eso, la mayoría de nosotros no tenemos conocimiento del texto tan bien como creemos, está en la cultura popular, pero no tanta gente joven la ha leído realmente en profundidad. Espero que esta película reviva el interés, el gusto por la lectura y por el amor que otras generaciones tienen por “Cumbres Borrascosas” como lo hizo conmigo.

Noticias: La adaptación de Emerald Fennell suma elementos contemporáneos y una cierta mirada pop, lo que generó muchas reacciones de puristas del libro en las redes. ¿Cómo te llevaste con eso?

Elordi: Nadie se salva de la conversación en las redes, y más cuando te atrevés a adaptar un clásico, eso es algo inevitable. Lo que Emerald capturó en su guion y, en última instancia, en la película, es el espíritu de Emily Brontë, la esencia de “Cumbres borrascosas”, lo que ocurre en el subtexto del libro. Y por supuesto, alguien con una visión tan personal como ella lo interpreta a través de su propia lente, aportando una mirada moderna que a mí me emocionó.

Noticias: ¿Toda esta visión tan poco tradicional que tienen las películas de Emerald Fennell influyó para decirle sí al personaje o pensaste: “¡Uy, en la que me estoy metiendo!”?

Elordi: (Se ríe) Obviamente sabía que con Emerald dirigiendo no sería el personaje tradicional que conocemos, sino que Heathcliff estaría reinterpretado a través de su mirada, con su punto de vista tan único. Ella conoce los personajes y la historia a la perfección y me interesó un montón su manera de aproximarse al material porque lo maneja como nadie. Yo me entregué, creo en ella como artista y especialmente como directora. Ya habíamos trabajado juntos en su anterior película, “Saltburn”, y te digo que después de estas dos experiencias quiero formar parte de su mundo cinematográfico de cualquier manera posible.

Noticias: Tenemos que hablar de Margot Robbie, porque es una estrella, es tu compañera pero también es una de las productoras de la película. ¿Estar en los dos lados, delante y detrás de cámara, modifica en algo la relación a la hora de actuar?

Elordi: En este caso debo decirte que no porque ella es una persona muy especial. En todo momento Margot está gestionando por lo menos cincuenta cosas a la vez y siempre hace todo con una sonrisa. Eso te impide quejarte de nada, con ver lo que es capaz de lograr en un día mientras vos solamente te dedicás a actuar… Solo te queda admirarla. Es una inspiración de verdad, no lo digo como una frase de fórmula, te juro que es así. Margot es una fuente pura de energía, y me encanta trabajar con ella.

Noticias: Margot Robbie dijo que vos de ahora en más era su Heathcliff porque habías nacido para interpretarlo. ¿Cómo es tu Heathcliff?

Elordi: ¡Qué lindo lo que dijo Margot! Para mí, Heathcliff es el marginado original, ya desde niño le gritan y lo golpean, es rechazado por su padre y por el mundo en general. Así que desde el principio está preparado para que llegue el golpe en cualquier momento, físicamente tiene una postura corporal siempre a la defensiva, un poco encogido, esperando la próxima trompada. El set de filmación se construyó a la medida del mundo de Heathcliff: frío, aislado, cerrándose sobre él. Cathy, su amor imposible, fue la única fuente de luz o calor que tuvo en su vida, pero siempre le dijeron que no era digno de ella, que jamás lograría pertenecer a su entorno ni a su clase social. Después de regresar a Cumbres Borrascosas, Heathcliff ya es otro, se mantiene erguido, tiene autonomía, su ropa lo favorece y también tiene dinero, lo que lo pone a la par de esas personas que tanto lo despreciaron. Fue un gran arco dramático para interpretar, sobre todo teniendo en cuenta todas las cosas que ya sabemos que pasan a raíz de su retorno.

Noticias: Recién hablaste del set y del vestuario y realmente esos rubros son una locura, se convierten casi en un personaje de la historia, ¿no?

Elordi: Así es, porque Emerald creó un entorno para esta película que era como estar realmente allí: el vestuario de Jacqueline Durran que es una genia y los sets de filmación eran artesanales, tenían una calidad táctil, te diría. Todo fue creado a mano por artistas y artesanos super talentosos. Me acuerdo de la primera vez que vi la película en el estudio de sonido, con un arco gigante, manchas de sangre animal, piedras sobresaliendo por todas partes, un extraño árbol rojo al fondo y un caballo con su carruaje moviéndose por el decorado... ¡uf, lo que fue eso! Te juro que parecía real, lo estabas viviendo.

Noticias: Uno de los aspectos sobre los que más se ha hablado en la previa es la decisión de mostrar la diversidad del amor por parte de la directora. ¿Qué pensás al respecto?

Elordi: Emerald maniobra entre todo tipo de colores del amor en esta película. El amor pasional pero también el sentimiento paternal entre padre e hija y cómo se torturan mutuamente. También explora el amor entre amigas cuando Cathy y Nelly son jóvenes y cómo se hacen daño entre ellas a medida que crecen. Y por supuesto se detiene en el amor épico de Cathy y Heathcliff. Un sentimiento profundo, eterno y tortuoso, signado por la pasión y la tristeza que se infligen muchas veces a pesar de ellos mismos. Hay alegría y oscuridad, es una mirada sin restricciones y sin prejuicios a la complejidad del amor en todas sus formas.

Noticias: En este momento somos muchos los que creemos que es necesario recuperar la experiencia de ver cine en el cine. ¿Con qué se va a encontrar el público que vea “Cumbres Borrascosas” en una sala cinematográfica?

Elordi: Mirá, yo espero que esta película reavive la pasión en las personas y nos recuerde cuánto extrañamos el amor, cómo lo necesitamos y cuánto lo deseamos... Que nos ayude a soñar con amores futuros y a recordar los pasados o los no correspondidos. Y no solo el amor romántico, porque Emerald celebra la emoción de querer al otro en otras sus formas y el amor por el cine también es una de ellas. Hoy en día la gente a veces cree que es mejor ocultar o rechazar sus sentimientos, pero no hay nada como conmoverse. Espero que esta película despierte esa parte que todos llevamos dentro.