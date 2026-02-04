Quién es el hijo de una famosa modelo argentina que compite en los Juegos Olímpicos

A una velocidad que supera los 100 kilómetros por hora y con la nieve como escenario permanente, Tiziano Gravier se prepara para el mayor desafío de su carrera deportiva: competir por Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. A los 23 años, el esquiador logró consolidarse en una disciplina exigente y de fuerte tradición europea, donde el país tiene escasa presencia histórica.

Nacido en Buenos Aires, Gravier se subió a los esquíes por primera vez a los tres años. La cercanía con la montaña y una infancia atravesada por viajes frecuentes marcaron el inicio de un camino que pronto se volvió profesional. A los 12 años comenzó a competir en el exterior y, con el correr del tiempo, fue integrándose a los circuitos juveniles y mayores del esquí alpino internacional.

Uno de los hitos de su carrera llegó en 2020, cuando participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Lausana. Allí obtuvo un séptimo puesto en la prueba de Super-G y consiguió un diploma olímpico, el mejor resultado individual para Argentina en esa competencia. Ese desempeño lo posicionó como una de las principales promesas del esquí nacional.

En los últimos años, Gravier se mantuvo activo en el circuito internacional, con base de entrenamiento en Europa y participaciones regulares en pruebas FIS y competencias de alto nivel. Actualmente lidera el ranking sudamericano en Slalom Gigante y apunta a seguir sumando experiencia frente a los mejores esquiadores del mundo.

Lejos de quedar reducido al rótulo de “hijo de”, Tiziano construyó su carrera a partir del esfuerzo cotidiano y una disciplina extrema. El esquí alpino exige entrenamientos prolongados, traslados constantes y una preparación física y mental permanente, un combo que el joven atleta asumió desde muy temprano.

Para Valeria Mazza, referente indiscutida de la moda argentina, ver a su hijo representando al país en la máxima cita del deporte invernal es un orgullo personal y familiar. Para Argentina, en cambio, la presencia de Gravier en Milán-Cortina 2026 simboliza una apuesta a largo plazo por un deporte que todavía busca ganar espacio y visibilidad.

Con la cuenta regresiva en marcha, Tiziano Gravier llegará a los Juegos Olímpicos con el objetivo de seguir haciendo historia y demostrar que, incluso lejos del fútbol y las canchas tradicionales, también hay argentinos capaces de competir al más alto nivel mundial.