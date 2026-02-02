Hackearon a Vicente Viloni: los falsos mensajes depresivos

Durante la madrugada del domingo, una serie de mensajes publicados desde la cuenta de Vicente Viloni, luchador profesional y exfisicoculturista argentino, encendieron la preocupación entre seguidores, colegas y familiares. Las publicaciones, de fuerte carga emocional, fueron interpretadas como un posible pedido de ayuda y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En los primeros posteos, el tono era marcadamente introspectivo y autocrítico. Viloni se describía con frases duras sobre sí mismo y dejaba entrever un profundo malestar personal. En mensajes posteriores, expresó sensaciones de soledad, confusión y agotamiento, lo que incrementó la inquietud entre quienes siguen de cerca su trayectoria deportiva y pública.

La secuencia de publicaciones incluyó intercambios con otros usuarios. Ante mensajes de aliento que destacaban su historia de superación y su influencia positiva en quienes entrenan o practican deporte, la respuesta fue de fuerte desvalorización personal. En otro tramo, el exluchador escribió que solo le quedaban sus seguidores y les pidió que no lo abandonaran, lo que reforzó la lectura de una situación crítica.

El punto máximo de alarma llegó con un mensaje escrito en mayúsculas y con errores de tipeo: “PERDÓN. NO PUEDO MÁS”. Esa frase se replicó de manera masiva y motivó expresiones públicas de apoyo, llamados a la calma y contactos con personas cercanas a Viloni para verificar su estado.

Horas más tarde, el propio Viloni salió a desmentir el contenido de los mensajes y aclaró que había sido víctima de un hackeo. A través de un posteo publicado en X, explicó que el sábado por la noche terceros accedieron a su celular y escribieron mensajes falsos en su nombre.

“HOLA AMIGOS EL SÁBADO A LA NOCHE ME HACKEARON EL CELU. ESCRIBIERON COSAS FEAS SOBRE MÍ, ASUSTANDO A FAMILIARES, AMIGOS Y FANS. YA PUDE RECUPERAR LA CUENTA Y BORRÉ TODO PARA NO PREOCUPARLOS. A LOS MEDIOS QUE SE HICIERON ECO, LES PIDO X FAVOR QUE RECTIFIQUEN. MUCHAS GRACIAS Y USTEDES SON MI FUERZA”, escribió.

Tras recuperar el control de su cuenta, Viloni eliminó todas las publicaciones apócrifas y buscó llevar tranquilidad a su entorno más cercano. También agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las horas de incertidumbre y remarcó que el contenido difundido no reflejaba su estado personal.

El episodio volvió a poner en foco el impacto que pueden tener los hackeos a cuentas de figuras públicas, especialmente cuando los mensajes falsos aluden a temas sensibles como la salud emocional. En pocas horas, una situación generada por un acceso no autorizado derivó en preocupación generalizada y en una amplia repercusión mediática.