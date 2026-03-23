El cómico anuncio de Carlos Tévez para la serie Peaky Blinders: "Espiki Blindis"

Carlos Tévez volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de las canchas y los bancos de suplentes. El actual director técnico de Talleres de Córdoba sorprendió a sus seguidores al protagonizar una desopilante campaña publicitaria para Netflix, con motivo del estreno de "Peaky Blinders: El hombre inmortal", la película que le da cierre a la aclamada saga de Birmingham.

En el video, que rápidamente se volvió viral, el "Apache" aparece lookeado con el icónico atuendo de los años 20: boina con visera, chaleco y sobretodo. Sin embargo, el toque distintivo lo dio su característico sentido del humor y su particular relación con el idioma inglés, un recurso que la plataforma supo explotar recordando sus épocas en la Premier League.

"Espiki Blindis", lanza Tévez con una sonrisa, mientras intenta emular la seriedad de Tommy Shelby. En el spot, el ex futbolista suelta frases como "I like Birmingham, I like the fans" y califica a la nueva producción como una "very emotional peli", en un claro guiño a su famosa entrevista post-partido que quedó grabada en la memoria popular argentina

La campaña no solo busca promocionar el film protagonizado por Cillian Murphy, sino que también juega con la mística de los "héroes de clase obrera", un concepto que une perfectamente el origen de los personajes de la serie con la biografía del propio Tévez. Entre diálogos que mezclan el lunfardo con el acento británico, el técnico se divierte con el concepto de la "mafia" y la lealtad, asegurando que, para ver esta película, no hay que ser ningún "estúpido".

Esta pieza publicitaria se suma a la reciente participación de Juan Sebastián Verón en una tónica similar, confirmando que la estética de los Peaky Blinders ha encontrado en las figuras del fútbol argentino a sus embajadores más inesperados y carismáticos. Para Carlos Tévez, el desafío de actuar en inglés parece haber quedado atrás: ahora, se lo toma con la naturalidad de quien ya es un campeón del mundo en el arte de la picardía.