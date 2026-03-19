Por qué echaron a la Negra Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio

La programación de Radio Pop sufrió un giro drástico tras conocerse la salida de sus dos figuras principales: Elizabeth "La Negra" Vernaci y Lizy Tagliani. La noticia, que trascendió este jueves, terminó de confirmar un sismo mediático que venía gestándose en las sombras y que dejó al descubierto una relación quebrada entre las conductoras y las autoridades de la emisora.

Sospecha de traición

Vernaci no ocultó su malestar al referirse a su desvinculación. En declaraciones a la prensa, la conductora de La Negra Pop fue tajante respecto a cómo asimiló la noticia: "Soy la cornuda del año, porque todos lo sabían menos yo". Según relató, el despido le fue comunicado oficialmente ayer miércoles, de manera inesperada, a pesar de que los rumores ya circulaban con fuerza en los pasillos de la radio y en otros medios de comunicación.

La tensión escaló cuando la locutora fue abordada por cronistas de televisión al salir del estudio. Visiblemente afectada por la situación, Vernaci reaccionó con dureza ante las consultas, reflejando el clima de hostilidad que marcó el cierre de su ciclo tras años de permanencia en la primera mañana de la radio.

Factores económicos

Más allá de las formas, el motivo de la salida de ambas conductoras responde a una reestructuración integral de la FM 101.5. El factor económico resultó determinante: en un contexto de caída de la pauta publicitaria, la empresa optó por recortar los contratos más altos de su grilla. Lizy Tagliani, a pesar de su gran llegada al público y su carisma, también quedó fuera de este nuevo esquema que busca reducir costos operativos de manera inmediata.

Ángel de Brito adelantó que la radio ya tiene definidos los nombres que ocuparían los espacios vacantes. La estrategia de la dirección de Radio Pop apunta ahora a una grilla más austera, apostando por perfiles menos disruptivos y, fundamentalmente, con exigencias económicas menores a las de las dos divas salientes.

El impacto en la audiencia

El final de los ciclos se dio de forma abrupta. Para Vernaci, el hecho de enterarse ayer del desenlace mientras todavía cumplía con sus compromisos al aire fue definido por su entorno como un "balde de agua fría". El desconcierto no solo alcanzó a las protagonistas, sino también a sus equipos de producción, que ahora enfrentan un futuro incierto en la emisora.

Por el momento, Radio Pop no ha emitido un comunicado oficial detallando la nueva programación, pero la salida de sus dos mayores exponentes marca el fin de una era para la radio, priorizando el equilibrio financiero por sobre la identidad artística que ambas le imprimían al aire.

El heredero del dial

En medio del sismo que dejó la salida de Vernaci y Tagliani, el nombre de José María Listorti suena con fuerza para ocupar el vacío en el prime time de la Pop. El humorista no esquivó los rumores y confirmó que las charlas existen: "Me gustaría", admitió, dejando la puerta abierta a un desembarco que marcaría un giro rotundo en la estética de la radio. Entre la necesidad de renovar aire y ajustar presupuestos, el Grupo Indalo apuesta a una figura probada del entretenimiento masivo para intentar retener el encendido que las "divas" se llevaron consigo.